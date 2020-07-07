В Луцке после ДТП умер молодой полицейский: остались жена и маленькая дочь

В Луцке в результате полученных травм после ДТП умер патрульный полицейский Александр Волошин.

Авария с копом произошла 6 июля, сообщила в Facebook журналист Вита Сахник.

После аварии 25-летний полицейский попал в реанимацию со сложной черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в брюшную полость, переломом костей таза. Волошин находился на искусственной вентиляции легких.

Глава патрульной полиции Волынской области Андрей Крутень сообщил, что Государственное бюро расследований сейчас рассматривает несколько версий трагедии, одна из них – невнимательность водителя на дороге, передает "Волинь Post".

Александр Волошин Facebook\Вита Сахник

Отметим, что предварительно полицейский, управляя служебным авто Mitsubishi Outlender совершил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

Волошин умер в ночь на 7 июля в больнице, не приходя в сознание. У него осталась жена и маленькая дочь.

Facebook\Вита Сахник

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре во время задержания погиб полицейский.