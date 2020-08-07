В Луцке младенец впал в кому после вакцинации: родители обвиняют медиков

В Луцком роддоме мальчик, который родился шесть дней назад, впал в кому через два часа после прививки от гепатита В. Медики предполагают, что это могли повлиять тяжелое течение беременности его мамы и то, что она переболела СOVID-19.

Малыша доставили в Волынскую областную детскую больницу, он находится в тяжелом состоянии в реанимации. В то же время отец новорожденного обратился в полицию с заявлением о халатности медиков, говорится в сюжете ТРК "Аверс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Юрия Мороза, его сын родился в Луцком роддоме 1 августа весом 3 кг 180 гр. Он лично присутствовал во время родов. Мальчик был здоровым и уже 4 августа роженицу с малышом должны были выписывать. Однако 3 августа ребенку сделали прививку от гепатита В, а через несколько часов он начал задыхаться.

"Ночь такую, как я пережил, не пожелаю никому", – говорит отец малыша.

Несчастный случай произошел в Луцком роддоме (ТРК Аверс)

Со своей стороны медики проблемы со здоровьем ребенка, среди прочего, видят и в том, что мама во время беременности переболела коронавирусом.

"Сложный сам ход беременности. Мама перенесла серьезное заболевание COVID-19. Прививка была сделана в 13:00, а ухудшение произошло в 18:00. В инструкции, исследованиях – абсолютно никаких побочных действий вакцина гепатита В не имеет. Осложнения было от течения беременности и заболевания женщины во время беременности", – заверила заместитель директора по неонатологии роддома Елена Курак.

Ее мнение разделяет и заместитель гендиректора Волынского областного детского территориального медицинского объединения по неонатологии Оксана Чопко, отмечая, что ухудшение состояния новорожденного ребенка связано со сложным течением беременности женщины.

Отец мальчика Юрий Мороз (ТРК Аверс)

"Мальчик имеет признаки поражения центральной нервной системы, обусловленного кислородным голоданием. На том фоне развился отек головного мозга и судорожный синдром. Сейчас благодаря лечению судом нет, но ребенок еще остается на искусственной вентиляции легких и противосудорожные еще получает", – говорит она.

Отец мальчика убежден: причиной несчастья с его сыном является именно вакцина от гепатита В и халатность медиков. Мужчина обратился у правоохранителям, чтобы те расследовали инцидент.

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