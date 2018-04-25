В Луцке чиновники горсовета погорели на крупной взятке

В Луцке были задержаны трое должностных лиц городского совета во время получения части взятки в размере 17 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметив, что среди задержанных также оказался заместитель городского главы.

Неправомерную выгоду чиновники получали за оформление права собственности на уже построенный жилой дом.

"Кроме того, в ходе документирования преступных действий заместителя городского головы установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 тысяч долларов за вынесение положительного решения в ходе судебного разбирательства уголовного производства", - рассказал Луценко.

Служительницу Фемиды также задержали в среду, 25 апреля, во время получения взятки.

Как писал "Обозреватель", ранее Ляшко серьезно раскритиковал депутатов Луцка.