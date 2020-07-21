В Луганске уничтожили барельеф Шевченко: планируют поставить памятник главарю "ЛНР"
В Луганске уничтожили барельеф украинскому писателю, художнику Тарасу Шевченко.
Рядом с этим местом боевики планируют установить памятник первому главарю "ЛНР", террористу Валерию Болотову, сообщается на Telegram-канале "Донетчанин" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Журналист Денис Казанский в Facebook заявил, что это является подтверждением войны в "Л/ДНР" против "украинского народа, языка и культуры, а не против каких-то там мифических "фашистов".
Он уточнил, что террористы решили переименовать Луганский национальный университет им. Шевченко, убрав оттуда фамилию писателя.
Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что оккупанты осквернили тело украинского медика Николая Илина, который был убит при обстреле возле Зайцевого на Донбассе.