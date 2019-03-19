В Луганске прогремел мощный взрыв: что известно. Фото

КВ Луганске в ночь с 18 на 19 марта прогремел взрыв. ЧП случилось в спальном районе по улице Клубной.

Об этом сообщает пресс-служба "МЧС "ЛНР". Как стало известно, у дома взорвался автомобиль. В нем была заложена бомба.

В результате взрыва была повреждена легковушка, а также рядом стоящие дома. По предварительным данным, жертв нет. Спецслужбы оцепили место взрыва.

"В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждён автомобиль Daewoo Sens, а также повреждено остекление 12 окон в пяти квартирах домов", — сообщили в "ЛНР".

Обстоятельства ЧП выясняются.

"МЧС ЛНР" В Луганске взорвался автомобиль

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из многоквартирных домов оккупированного Донецка 8 марта прогремел взрыв.

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