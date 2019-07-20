В "ЛНР" заявили об обстреле Первомайска: есть погибшие и раненные. Видео

В результате артиллерийского удара по оккупированному Первомайску (Луганская область) в субботу, 20 июля, погибла одна женщина.
Как передают подконтрольные оккупантам ресурсы, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.
Среди пострадавших, по неподтвержденным данным, также есть ребенок 3-летний ребенок. Он находится в реанимации.
Террористы обвинили в обстрелах украинских военнослужащих, однако в штабе ООС этой информации нет. По данным оккупантов, по населенному пункту "как следует насыпали из АГС и минометов".
"Первомайск обесточен в результате артиллерийской атаки ВСУ. Фиксируется задымление, скорее всего горят дома", - пишут террористы.
ЧП в Первомайске
скриншот
ЧП в Первомайске
скриншот
ЧП в Первомайске
скриншот
ЧП в Первомайске
скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.
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