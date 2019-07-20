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В "ЛНР" заявили об обстреле Первомайска: есть погибшие и раненные. Видео

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В результате артиллерийского удара по оккупированному Первомайску (Луганская область) в субботу, 20 июля, погибла одна женщина.

Как передают подконтрольные оккупантам ресурсы, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Среди пострадавших, по неподтвержденным данным, также есть ребенок 3-летний ребенок. Он находится в реанимации.

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Террористы обвинили в обстрелах украинских военнослужащих, однако в штабе ООС этой информации нет. По данным оккупантов, по населенному пункту "как следует насыпали из АГС и минометов".

"Первомайск обесточен в результате артиллерийской атаки ВСУ. Фиксируется задымление, скорее всего горят дома", - пишут террористы.

В "ЛНР" заявили об обстреле Первомайска: есть погибшие и раненные. Видео
В "ЛНР" заявили об обстреле Первомайска: есть погибшие и раненные. Видео
ЧП в Первомайске

ЧП в Первомайске

скриншот

ЧП в Первомайске

ЧП в Первомайске

скриншот

ЧП в Первомайске

ЧП в Первомайске

скриншот

ЧП в Первомайске

ЧП в Первомайске

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР ООС
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Козлы,которые обвиняют ВСУ в обстреле мирных жителей не знают ,что со временем все становится ясным и понятным; я помню,как долбили КРАСНЫЙ ЛУЧ свои же боевички,чтоб напугать.
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hunt andres
hunt andres
Твари хо хлозоидные никак не угомонятся. Пора начинать операцию по принуждению к миру.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Фашисты убивали заложников за своего, погибшего от рук партизан. Украинские нацисты, за смерть своих карателей, уничтожают мирных жителей из орудий
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