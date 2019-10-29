В "ЛНР" заявили о начале разведения сил на Донбассе

В псевдореспублике "ЛНР" заявили о начале разведения сил и средств в Золотом на Донбассе.

При этом условием противник назвал зеркальные действия с украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба "Народной милиции "ЛНР".

В "ЛНР" добавили, что якобы получили информацию о готовности Украины к разведению за два часа до начал процесса. ВСУ и "ЛНР" уже запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого.

Разведение сил на Донбассе началось 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона во вторник, 29 октября, начинает отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Украины.

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