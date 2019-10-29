Главная Новости
29 октября • обновлено в 12:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В "ЛНР" заявили о начале разведения сил на Донбассе

756 Читать материал на украинском

В псевдореспублике "ЛНР" заявили о начале разведения сил и средств в Золотом на Донбассе.

При этом условием противник назвал зеркальные действия с украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба "Народной милиции "ЛНР".

Новости
Развод войск на Донбассе: Аваков рассказал, что будет с добробатами в Золотом

В "ЛНР" добавили, что якобы получили информацию о готовности Украины к разведению за два часа до начал процесса. ВСУ и "ЛНР" уже запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого.

Разведение сил на Донбассе началось

Разведение сил на Донбассе началось

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона во вторник, 29 октября, начинает отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
белецкий хде 10 тыщ побратимов как обещал? в одиночестве дениску янтаря там мигом нашинкуют)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир Миру
Мир Миру
Сподіваюсь, на добро.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel