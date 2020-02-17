"Заставили служить против "ЛНР": террористы взяли в плен "агента Яроша"

Террористы "ЛНР" заявили о задержании якобы украинского диверсанта Виктора Филипченко, который должен был собирать информацию об оккупантах на захваченной территории.

Видео его допроса появилось на сайте "МГБ ЛНР". На кадрах парень утверждает, что якобы был завербован неким Игорем Гусевым.

"В 2014 году я поехал в "республику Крым", в город Севастополь, чтобы избежать обстрела со стороны украинской армии. Я познакомился там с Гусевым Игорем Николаевичем. Он принимал участие в Евромайдане, также принимал активное участие в оправдании кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного Российской Федерацией. Также я знаю, что Гусев работает в компании Mind, направленной на изучение социально-политической обстановки в Донецкой и Луганской областях, финансируется фондом Сороса", – заявил Филипченко.

Виктор Филипченко, которого задержали в "ЛНР" Сайт террористов "МГБ ЛНР"

Виктор Филипченко Скриншот видео

Также он утверждал, что Гусев якобы поддерживает контакты с экс-главой "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. По словам задержанного, в 2016 году он переехал в Киев, а в 2017 был призван на военную службу в пгт Десна Голосеевским районным военкоматом.

"Заставили служить против армии "ЛНР". Игорь Гусев дал мне задание собирать информацию в "ЛНР" о дислокации частей "народной милиции ЛНР" и узнать, присутствуют ли российские войска на территории "ЛНР", узнать социально-политическое положение в "ЛНР", – сказал на камеру Филипченко.

Виктор Филипченко с украинскими патриотами Сайт террористов "МГБ ЛНР"

Виктор Филипченко (крайний слева), которого задержали в "ЛНР" Сайт террористов "МГБ ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании украинского националиста в оккупированном Россией Крыму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в "вооруженном формировании" – батальоне имени Номана Челебиджихана.

А 15 февраля оккупанты задержали в Азовском море судно с украинцами. В ФСБ заявили, что якобы поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и ставной сетью, которой запрещено ловить рыбу.

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