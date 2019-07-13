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В "ЛНР" задумали присвоить городам советские звания: что известно

5.1т Читать материал на украинском

Главарь "Луганской народной республики" ( "ЛНР") Леонид Пасечник задумал присвоить городам области советские звания.

Блогер Necro Mancer в своем Twitter опубликовал соответствующий документ. Так, издан указ "Об условиях и порядке присвоения городам ЛНР почетных званий ЛНР "Город-Герой", "Город воинской славы", "Город трудовой славы".

Пасечник также создал комиссию по рассмотрению ходатайств "о присвоении почетных званий".

Жители "ЛНР"

Жители "ЛНР"

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В "ЛНР" задумали присвоить городам советские звания: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что готов к возвращению псевдореспублики под контроль Украины при условии предоставления ей "особого статуса".

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Персона
Леонид Пасечник
Тег
Новости ЛНР
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Golan Sim
Golan Sim
Славные украинские защитники Донбасса отважно уничтожают банд/еровских карателей, которые пришли на их землю! Нацисты-западэнцы поняли, что в Донбассе они могут получить только заслуженную пулю и народную ненависть.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
МАРАЗМ СИЛЬНЕЙ И ТАНКИ РУЗКИХ БЫСТРЫ!!!! ЕБАШИМ РУСНЮ В СОРТИРЕ!!! ВЧЕРА ПОД ЛОТИКОВО ЗАВАЛИЛИ СЕПАРА... СРАЛ В КУСТАХ СЦУКО... УПАЛ ЛИЦОМ ПРЯМО В РУЗКОЕ ГАМНО!!! СЛАВА МЕРТВЫМ РУЗКИМ!!!
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4
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Донбасс всё дальше и дальше от Украины...
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Пигин Макс,когда уже к процветающей РОАссии присоедините Донбасс,а-то уже шестой год пошёл,а вы не шевелитесь?
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Пигин Макс, це не ДОНБАС-це резервація ОСОБОЯЗычных.
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4
1

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