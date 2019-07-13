В "ЛНР" задумали присвоить городам советские звания: что известно

Главарь "Луганской народной республики" ( "ЛНР") Леонид Пасечник задумал присвоить городам области советские звания.

Блогер Necro Mancer в своем Twitter опубликовал соответствующий документ. Так, издан указ "Об условиях и порядке присвоения городам ЛНР почетных званий ЛНР "Город-Герой", "Город воинской славы", "Город трудовой славы".

Пасечник также создал комиссию по рассмотрению ходатайств "о присвоении почетных званий".

Жители "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что готов к возвращению псевдореспублики под контроль Украины при условии предоставления ей "особого статуса".

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