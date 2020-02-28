Террористы "ЛНР" задержали пропагандиста, внештатного фотокорреспондента (стрингера) федерального агенства "Россия сегодня" Виталия Ромаса.

Так называемый глава "МГБ республики" Анатолий Антонов сообщил, что в отношении задержанного 20 февраля было открыто дело по статье о разжигании ненависти, передает "РИА Новости".

"Сообщаем вам, что 15 января 2020 года в отношении Ромаса Виталия Викторовича, в соответствии со ст. 7-I закона "Луганской народной республики" от 24 апреля 2015 года № 17-II "О военном положении", <...> применены меры превентивного задержания", – говорится в письме Антонова.

В "ЛНР" задержали Виталия Ромаса Коллаж

В пропагандистском МИА "Россия сегодня" заявили, что считают неприемлемым столь долгий срок задержания без объяснений.

По указанному обвинению за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, <…> совершенные организованной группой", грозит наказание от штрафа в размере 100 МРОТ до лишения свободы на пять лет.

Среди других мер – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные, исправительные или принудительные работы от одного года до пяти лет.

Агентство, на которое работал пропагандист, подчеркнуло, что рассчитывает получить от "Луганской народной республики" подробные разъяснения, какие действия Ромаса стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Виталий Ромас НТВ

Известно, что Ромас в качестве внештатного фотокорреспондента оказывал услуги МИА "Россия сегодня" более года. Он сотрудничал и с другими российскими СМИ.

Мужчина был аккредитован при оккупационной "администрации ЛНР", однако его аккредитация не была продлена в октябре. Аккредитация при незаконной "Народной милиции ЛНР" истекла в феврале.

"Видимо, отказался сюжет о "распятом мальчике" снять", – высказался о событии офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в "ЛНР" незаконно засудили на 12 лет лишения свободы сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова "за оказание помощи СБУ". Его признали виновным в совершении "государственной измены".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал