В “ЛНР” за коррупцию арестовали "министра промышленности и торговли"

Борис Бондарь Расследования 18:35, 19.08.2020 Обновлено: 19:10, 19.08.2020

Сотрудники так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР" задержали "исполняющего обязанности министра промышленности и торговли" Ирину Деркач.

Об этом сообщил в Telegram Анатолий Штирлиц со ссылкой на информацию так называемого "МГБ ЛНР". Факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Деркач был выявлен и задокументирован.

"По подозрению в коррупции задержана и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Деркач Ирину Петровну", – заявил представитель “МГБ”.

Деркач задержали с крупной суммой денег
(Twitter Колывано-Бджолария LPR)
Факт злоупотребления должностными полномочиями был выявлен и задокументирован
(Twitter Колывано-Бджолария LPR)
"МГБ ЛНР" выложило материалы с задержания и.о. минпромторга
(Twitter Колывано-Бджолария LPR)

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") "УК ЛНР" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ирина Деркач, она же Ирина Шидловская, находится в базе центра "Миротворец" как член террористической организации "ЛНР".

Фейкового министра задержали за коррупцию
(dnr-live.ru)
Деркач, она же Шидловская числится в базе "Миротворца"
(сайт Миротворец)
В "ЛНР" задержали своего фейкового "министра"
Telegram Анатолия Штирлица

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке задержали за взяточничество "замминистра образования и науки ДНР" Ирину Симонову.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол о результатах выборов

СБУ и СВР официально отреагировали на данные о спецоперации с "вагнеровцами"

Врач заявил о признаках психических расстройств у Лукашенко

В украинской разведке назвали поездку наемников ЧВК Вагнера в Беларусь спецоперацией России

Нардепы-миллионеры получили 30 млн грн на компенсацию жилья из бюджета. Видео