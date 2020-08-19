В “ЛНР” за коррупцию арестовали "министра промышленности и торговли"

Сотрудники так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР" задержали "исполняющего обязанности министра промышленности и торговли" Ирину Деркач.

Об этом сообщил в Telegram Анатолий Штирлиц со ссылкой на информацию так называемого "МГБ ЛНР". Факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Деркач был выявлен и задокументирован.

"По подозрению в коррупции задержана и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Деркач Ирину Петровну", – заявил представитель “МГБ”.

Деркач задержали с крупной суммой денег (Twitter Колывано-Бджолария LPR)

Факт злоупотребления должностными полномочиями был выявлен и задокументирован (Twitter Колывано-Бджолария LPR)

"МГБ ЛНР" выложило материалы с задержания и.о. минпромторга (Twitter Колывано-Бджолария LPR)

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") "УК ЛНР" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ирина Деркач, она же Ирина Шидловская, находится в базе центра "Миротворец" как член террористической организации "ЛНР".

Фейкового министра задержали за коррупцию (dnr-live.ru)

Деркач, она же Шидловская числится в базе "Миротворца" (сайт Миротворец)

В "ЛНР" задержали своего фейкового "министра" Telegram Анатолия Штирлица

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке задержали за взяточничество "замминистра образования и науки ДНР" Ирину Симонову.