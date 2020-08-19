В “ЛНР” за коррупцию арестовали "министра промышленности и торговли"
Сотрудники так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР" задержали "исполняющего обязанности министра промышленности и торговли" Ирину Деркач.
Об этом сообщил в Telegram Анатолий Штирлиц со ссылкой на информацию так называемого "МГБ ЛНР". Факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Деркач был выявлен и задокументирован.
"По подозрению в коррупции задержана и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Деркач Ирину Петровну", – заявил представитель “МГБ”.
Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") "УК ЛНР" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ирина Деркач, она же Ирина Шидловская, находится в базе центра "Миротворец" как член террористической организации "ЛНР".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке задержали за взяточничество "замминистра образования и науки ДНР" Ирину Симонову.