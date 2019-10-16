"За измену "ЛНР": оккупанты бросили женщину за решетку на 14 лет

Суд "ЛНР" незаконно приговорил жительницу подконтрольной боевикам территории Луганской области к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в "госизмене".

Об этом сообщает поддерживающий оккупантов Telegram-канал Inside Donetsk. Так называемая "генпрокуратура ЛНР" утверждает, что женщина якобы приобретала технические средства, предназначенные для шпионажа.

С их помощью обвиняемая "собирала" информацию о "народной милиции ЛНР", незаконных воинских частях и руководстве силовых структур.

Иллюстрация. "ЛНР" 24 Канал

Она также якобы занималась вербовкой должностных лиц, проведением тайниковых операций и содействием торговой блокаде "ЛНР".

"Следствие" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.

Сейчас осужденная жительница области уже находится в месте лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Служба безопасности Украины задержала на линии разграничения на Донбассе бывшего террориста "батальона "Заря" из "ЛНР", который хотел вернуться в оккупированный Донецк.

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