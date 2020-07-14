В "ЛНР" выдали фейк об "украинских обстрелах" с украденными фото: офицер ВСУ разоблачил пропаганду

В "ЛНР" выдали фейк об обстрелах на Донбассе.

Террористы "ЛНР" опубликовали фейк о последствиях обстрелов на пшеничных полях якобы на территории "республики", украв при этом фотографии, опубликованные ранее ВСУ.

Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил, полковник Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он показал, что первым пост об обстрелах опубликовала в соцсети пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Военные поделились фото воронок от снарядов на полях пшеницы с высоты птичьего полета.

Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

В одной из поддерживающих террористов групп в запрещенной в Украине соцсети позже появилось сообщение, где заявили: фото "от военкоров" якобы сделали "на севере ЛНР".

Оккупанты украли фото для очередного фейка. Facebook / Анатолий Штефан "Штирлиц"

"Все, куда касается Россия, становится сплошным фейком", – возмутился Штефан.

Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно во временно оккупированном Донецке прошел первый выпуск 57-ми "курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища", которые пополнят ряды террористов "ДНР" и "ЛНР".