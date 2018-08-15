Протягом останніх тижнів на території окупованих районів Луганської області відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званої "народної міліції ЛНР".

Зокрема, бойовики відпрацьовували заняття танкових екіпажів, тактичну підготовку підрозділів радіоелектронної боротьби та артилерійських коректувальників. В місцях проведення навчань "народної міліції ЛНР" була розташована важка бронетехніка та ствольна артилерія, яка була передислокована з тилових районів "ЛНР".

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в ході тактичних навчань артилерійських підрозділів бойовиків були задіяні станції наземної електронної розвідки "1-Л277". Його друга назва - "Соболятник".

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Малогабаритна радіолокаційна станція "1-Л227" була розроблена тульським НВО "Стріла", що входить до складу концерну ППО "Алмаз-Антей". Основне завдання РЛС - стеження за діями своїх військ і противника з виявленням стрільби та розрахунку траєкторії з різних артилерійських систем, як ствольних, так і реактивних.

Станція здатна виявляти як рухомі, так і стаціонарні об'єкти різних розмірів з різними параметрами траєкторії на відстані до 30 км. Виявлення і розрахунок траєкторій снарядів використовується як при визначенні позицій противника для удару у відповідь, так і в ході контролю за стрільбою власної артилерії.

Перші зразки станції наземної електронної розвідки "1-Л277" були передані ЗС РФ у 2014 році.

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Нагадаю, 6 серпня 2018 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що на території окупованих районів Луганської області, зокрема, на полігоні в районі н.п. Бугаївка Перевальського району, відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званої "народної міліції ЛНР".

Російські куратори, які здійснювали загальне керівництво військовими підрозділами бойовиків, на момент проведення навчань були розквартировані на базі профілакторію АТ "Алчевський металургійний комбінат".

7 серпня у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ ОБСЄ зафіксував 21 танк (невстановленого типу), 26 одиниць буксируваної артилерії, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 зенітні ракетні комплекси біля н. п. Бугаївка.