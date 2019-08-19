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Вместо школы — казарма: в "ЛНР" террористы устроили новый беспредел

1.8т Читать материал на украинском

Жители временно оккупированного города Ирмино в Луганской области взбунтовались из-за намерений террористов "ЛНР" сделать из местной 13-й школы казарму.

Как сообщает "Восточный вариант", учебное заведение собираются присвоить себе российские оккупанты так называемого Платовского полка. Однако, когда информация об этом была предана огласке, родители учеников пришли в школу и заявили директору, что не допустят ее закрытия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам жителей Ирмино, до сих пор боевики Платовского полка базировались в захваченном здании одного из техникумов в соседнем Перевальске. Однако там их расположение находится в зоне досягаемости украинской артиллерии и периодически подвергается обстрелам. Поэтому террористы решили перебраться подальше от передовой – в Ирмино, куда мины не прилетают.

Примечательно, что пустующих зданий, в которых могли бы разместиться боевики, в Ирмино очень много. Но выбор военных преступников пал на здание школы №13, поскольку она является комфортной и теплой.

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Местное население рассказывает: сами террористы уже уведомили их, что решили вопрос с 13-й школой и собираются переезжать туда в ближайшее время. Также люди видели, как представители пророссийских вооруженных формирований инспектировали школу вместе с директором.

Однако на все вопросы разозленных родителей коллектив школы и чиновники из районо заявили, что пока еще приказа о закрытии школы нет и учреждение продолжает работать в обычном режиме. Но люди утверждают, что знают о решении закрыть школу и передать ее боевикам. В этой связи они пообещали сотрудникам школы отстаивать учебное заведение и не допускать его закрытия.

Террористы "ЛНР"

Террористы "ЛНР"

"24 канал"

Вопиющую ситуацию в Ирмино прокомментировал украинский журналист Денис Казанский, который подчеркнул, что такой исход был предрешен. Ведь еще в начале российской агрессии жителей захваченных населенных пунктов, которые поддержали оккупантов, предупреждали, чем это закончится.

"Помню, еще с 2014-го мы предупреждали, что "ополченцы" – на самом деле уголовники и мародеры. Нас не послушали. Теперь убеждаются в этом на собственном опыте", – отметил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире российского пропагандистского телевидения появились родители школьников из Авдеевки и пожаловались на якобы насильственную украинизацию. Подыгрывая кремлевским фейкам, они начали жаловаться на директрису-националистку, которая выступила против русского языка в учебном заведении на линии фронта.

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Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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