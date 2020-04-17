В "ЛНР" решили переименовать Луганск: как назвали

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград.
Документ в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко. В тексте документа говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.
Кроме того, в "указе" названы конкретные даты, когда будет использовано название Ворошиловград (далее приводим текст из документа без изменений):
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.
14 февраля – День освобождения Луганска (Ворошиловграда) от немецко-фашистских захватчиков.
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