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17 апреля • обновлено в 11:31
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В "ЛНР" решили переименовать Луганск: как назвали

1.9т
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Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград.

Документ в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко. В тексте документа говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.

Кроме того, в "указе" названы конкретные даты, когда будет использовано название Ворошиловград (далее приводим текст из документа без изменений):

  • 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.

  • 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

  • 14 февраля – День освобождения Луганска (Ворошиловграда) от немецко-фашистских захватчиков.

В "ЛНР" решили переименовать Луганск: как назвали

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Автор
Тимур Григоренко
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