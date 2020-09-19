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В "ЛНР" расстреляли двух "пограничников МГБ". Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,2 т.
В ''ЛНР'' расстреляли двух террористов

В районе оккупированного Россией Красного Луча Луганской области во время разборок были расстреляны "пограничники МГБ ЛНР" Игорь Доценко и Сергей Криничный.

Членов незаконного формирования убили 16 сентября, сообщил на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирилиц) Штефан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"16 сентября 2020 года Сергей Криничный пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Ликвидирован на "стрелке" с братушаней Игорем Доценко", – написал он.

Telegram Анатолия Штефана.

Криничный находится в базе данных сайта "Миротворец", где указано, что он является "инспектором пограничной охраны МГБ ЛНР".

Криничный есть в базе данных сайта "Миротворец".

Доценко в списке нет, однако в местных пабликах его также называют "пограничником" незаконного формирования.

В "ЛНР" расстреляли двух "пограничников МГБ". Фото

Отмечается, что убийство было совершено с целью мести главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику за снятие и подставу "министра топлива и угольной промышленности" Павла Мальгина.

Игорь Доценко был убит во время разборок.
Сергея Криничного расстреляли во время разборок.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой области умер террорист Александр Зюбанов, который принимал участие в пытках и убийствах украинцев.

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