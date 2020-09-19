В "ЛНР" расстреляли двух "пограничников МГБ". Фото

В районе оккупированного Россией Красного Луча Луганской области во время разборок были расстреляны "пограничники МГБ ЛНР" Игорь Доценко и Сергей Криничный.

Членов незаконного формирования убили 16 сентября, сообщил на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирилиц) Штефан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"16 сентября 2020 года Сергей Криничный пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Ликвидирован на "стрелке" с братушаней Игорем Доценко", – написал он.

Криничный находится в базе данных сайта "Миротворец", где указано, что он является "инспектором пограничной охраны МГБ ЛНР".

Доценко в списке нет, однако в местных пабликах его также называют "пограничником" незаконного формирования.

Отмечается, что убийство было совершено с целью мести главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику за снятие и подставу "министра топлива и угольной промышленности" Павла Мальгина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой области умер террорист Александр Зюбанов, который принимал участие в пытках и убийствах украинцев.