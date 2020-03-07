В "ЛНР" радиоактивные отходы нашлись прямо на свалках и среди "цветмета". Видео

Незаконные "власти" "ЛНР" никак не контролируют утилизацию на оккупированной территории радиоактивных отходов.

Так, на свалках и в пунктах приема цветмета в "республике" можно найти опасные детали из выброшенного медицинского оборудования. Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

Он показал видео местного блогера "Креосана", который снимает различные научные эксперименты.

Мужчина рассказывал, что в "универе разгромили огромный томограф, из которого ему досталась рентгеновская трубка".

Коллаж

Также экспериментаторы нашли на свалке рентгеновскую лампу из стоматологического рентгена, которая также излучает опасную дозу радиации.

"Интересно, сколько денег стоил этот огромный разгромленный ф*шистский томограф, от которого освободили Луганск "антиф*шисты"? Насколько я понимаю, цены на томографы стартуют от 1 млн гривен", – написал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная администрация "ДНР" и "ЛНР" до 2024 года планирует завершить "реструктуризацию" предприятий угольной промышленности на подконтрольной им территории путем ликвидации и закрытия.

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