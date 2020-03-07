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7 марта • обновлено в 23:12
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В "ЛНР" радиоактивные отходы нашлись прямо на свалках и среди "цветмета". Видео

2.8т
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Незаконные "власти" "ЛНР" никак не контролируют утилизацию на оккупированной территории радиоактивных отходов.

Так, на свалках и в пунктах приема цветмета в "республике" можно найти опасные детали из выброшенного медицинского оборудования. Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

Он показал видео местного блогера "Креосана", который снимает различные научные эксперименты.

Мужчина рассказывал, что в "универе разгромили огромный томограф, из которого ему досталась рентгеновская трубка".

В "ЛНР" радиоактивные отходы нашлись прямо на свалках и среди "цветмета"

Коллаж

Также экспериментаторы нашли на свалке рентгеновскую лампу из стоматологического рентгена, которая также излучает опасную дозу радиации.

"Интересно, сколько денег стоил этот огромный разгромленный ф*шистский томограф, от которого освободили Луганск "антиф*шисты"? Насколько я понимаю, цены на томографы стартуют от 1 млн гривен", – написал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная администрация "ДНР" и "ЛНР" до 2024 года планирует завершить "реструктуризацию" предприятий угольной промышленности на подконтрольной им территории путем ликвидации и закрытия.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Луганск
Теги
видео Новости ЛНР Новости Донбасса
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