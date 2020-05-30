В "ЛНР" прогремел взрыв: есть погибшие и раненые

Тимур Григоренко Расследования 10:28, 30.05.2020 Обновлено: 10:49, 30.05.2020

В оккупированном террористами "ЛНР" городе Хрустальный (Красный Луч) произошел взрыв неустановленного устройства.

Как сообщает пресс-служба "МЧС республики", погибли два человека и трое ранены.

"29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", – указано в сообщении.

Хрустальный (Красный Луч)
Joinfo

Отмечается, что пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в городскую многопрофильную больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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