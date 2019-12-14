Количество самоубийств зашкаливает: стало известно о новой проблеме "ЛНР"

В "армии" террористической "Луганской народной республики" есть проблемы с массовым дезертирством и высоким уровнем самоубийств.

"Лидером" в этом является 7-я отдельная мотострелковая бригада "ЛНР". Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он ссылается на пост одного из местных сообществ в соцсети.

"Наверное, самое проблемное воинское подразделение армии. Лидер по количеству суицидов и дезертиров. Виной тому нечистое на руку командование, которое в первую очередь интересует собственное обогащение", – сказано в сообщении о 7-й ОМСБР.

Иллюстрация. "ЛНР" 24 канал

Уточняется, что в бригаде существует запрет на суточные увольнения, давление руководства и невыносимые условия службы. Террористов, которые высказывают свое возмущение, жестоко наказывают.

"Пять бунтарей и "правдорубов" уже бросили на яму", – написал о ситуации Штефан.

Пост о 7-й ОМСБР в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Пост о 7-й ОМСБР в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" недавно запустили фейк о переселенце-инвалиде, которому на Сумщине якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке.

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