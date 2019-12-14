Количество самоубийств зашкаливает: стало известно о новой проблеме "ЛНР"

В "армии" террористической "Луганской народной республики" есть проблемы с массовым дезертирством и высоким уровнем самоубийств.
"Лидером" в этом является 7-я отдельная мотострелковая бригада "ЛНР". Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он ссылается на пост одного из местных сообществ в соцсети.
"Наверное, самое проблемное воинское подразделение армии. Лидер по количеству суицидов и дезертиров. Виной тому нечистое на руку командование, которое в первую очередь интересует собственное обогащение", – сказано в сообщении о 7-й ОМСБР.
Иллюстрация. "ЛНР"
24 канал
Уточняется, что в бригаде существует запрет на суточные увольнения, давление руководства и невыносимые условия службы. Террористов, которые высказывают свое возмущение, жестоко наказывают.
"Пять бунтарей и "правдорубов" уже бросили на яму", – написал о ситуации Штефан.
Пост о 7-й ОМСБР в соцсети
Telegram-канал Анатолия Штефана
Пост о 7-й ОМСБР в соцсети
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" недавно запустили фейк о переселенце-инвалиде, которому на Сумщине якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.