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14 декабря • обновлено в 22:25
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Количество самоубийств зашкаливает: стало известно о новой проблеме "ЛНР"

3.9т
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В "армии" террористической "Луганской народной республики" есть проблемы с массовым дезертирством и высоким уровнем самоубийств.

"Лидером" в этом является 7-я отдельная мотострелковая бригада "ЛНР". Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он ссылается на пост одного из местных сообществ в соцсети.

"Наверное, самое проблемное воинское подразделение армии. Лидер по количеству суицидов и дезертиров. Виной тому нечистое на руку командование, которое в первую очередь интересует собственное обогащение", – сказано в сообщении о 7-й ОМСБР.

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Иллюстрация. "ЛНР"

Иллюстрация. "ЛНР"

24 канал

Уточняется, что в бригаде существует запрет на суточные увольнения, давление руководства и невыносимые условия службы. Террористов, которые высказывают свое возмущение, жестоко наказывают.

"Пять бунтарей и "правдорубов" уже бросили на яму", – написал о ситуации Штефан.

Пост о 7-й ОМСБР в соцсети

Пост о 7-й ОМСБР в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штефана

Пост о 7-й ОМСБР в соцсети

Пост о 7-й ОМСБР в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" недавно запустили фейк о переселенце-инвалиде, которому на Сумщине якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости Луганска и Луганской области
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Луганск
Теги
самоубийство Новости Донбасса Новости ЛНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это яврей сидит в ссаной церкви в дырявых штанах и пищит фейки, потому что он знает больше чем все ООС ,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очевидно одно на фоне позорного провала ВСУшных алкашей надо искать опроавдание, и тут появляется штефан дырявый.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБОЗ: "В Киеве молодая мама выбросилась из окна: подробности"... :-)))
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