В "ЛНР" прибыл офицер КГБ Беларуси: волонтер заявил об операции против Украины

На временно оккупированную часть Луганщины 10 сентября якобы прибыл офицер из верхушки КГБ Беларуси. Цель его приезда – проведение операции для дискредитации Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.

"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", – написал Колым.

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