В "ЛНР" прибыл офицер КГБ Беларуси: волонтер заявил об операции против Украины

На временно оккупированную часть Луганщины 10 сентября якобы прибыл офицер из верхушки КГБ Беларуси. Цель его приезда – проведение операции для дискредитации Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.

"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", – написал Колым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что за массовыми протестами в его стране якобы стоят США, Чехия, Литва и Украина.

Такое заявление из его уст звучит уже не первый раз. Ведь ранее он утверждал, что за массовыми митингами в Беларуси стоят люди из Чехии, России, Польши и "майданутые" из Украины.

Такую же позицию занял и председатель СВР России Сергей Нарышкин, который обвинил в дестабилизации ситуации в Беларуси "украинских экстремистов и националистов".

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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