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В "ЛНР" прибыл офицер КГБ Беларуси: волонтер заявил об операции против Украины

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
5,2 т.
На оккупированный Донбасс прибыл представитель КГБ Беларуси

На временно оккупированную часть Луганщины 10 сентября якобы прибыл офицер из верхушки КГБ Беларуси. Цель его приезда – проведение операции для дискредитации Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.

"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", – написал Колым.

Александр Колыме

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что за массовыми протестами в его стране якобы стоят США, Чехия, Литва и Украина.

  • Такое заявление из его уст звучит уже не первый раз. Ведь ранее он утверждал, что за массовыми митингами в Беларуси стоят люди из Чехии, России, Польши и "майданутые" из Украины.

  • Такую же позицию занял и председатель СВР России Сергей Нарышкин, который обвинил в дестабилизации ситуации в Беларуси "украинских экстремистов и националистов".

  • Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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