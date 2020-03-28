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28 марта • обновлено в 21:51
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В "ЛНР" подтвердили первое заражение коронавирусом

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Террористы "ЛНР" подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как заявила в субботу, 28 марта, так называемый министр здравоохранения "республики", был получен первый положительный тест на инфекцию.

"Пациент госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии", – сообщили оккупанты.

При этом подробностей об инфицированном жителе пока нет. Также неизвестно, каким образом вирус попал на оккупированную Луганщину.

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Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине состоянием на утро 28 марта выросло до 311 человек. За сутки в стране зафиксировали 93 новых случая.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Луганск
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Лыныдыровцев коронавирус боится, потому что объявивших о нём камандирры отправляют на подвал в замыкающуюся навсегда палату. Как избежал этого данный заболевший - неясно.
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Мой господин
Мой господин
Вы кастрюлеголовые уже определитесь,толт вы один нарот,толи там живут одни тeppopисты)))
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