В "ЛНР" подтвердили первое заражение коронавирусом

Террористы "ЛНР" подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как заявила в субботу, 28 марта, так называемый министр здравоохранения "республики", был получен первый положительный тест на инфекцию.

"Пациент госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии", – сообщили оккупанты.

При этом подробностей об инфицированном жителе пока нет. Также неизвестно, каким образом вирус попал на оккупированную Луганщину.

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Как писал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине состоянием на утро 28 марта выросло до 311 человек. За сутки в стране зафиксировали 93 новых случая.

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