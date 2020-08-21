В "ЛНР" оккупанты одевают детей в военную форму и учат стрелять. Фото

Борис Бондарь Расследования 19:24, 21.08.2020 Обновлено: 19:24, 21.08.2020

Оккупационные власти в отдельных районах Луганской области проводят мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей.

Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. 15 августа состоялись так называемые военно-патриотические сборы детей и молодежи Свердловска и Свердловского района.

По словам Лисянского, организаторами выступили оккупационная администрация РФ в г.Свердловске (оккупированная часть Луганской области).

В мероприятии приняли участие ученики "Свердловской средней школы №9" и курсанты так называемого десантно-патриотического клуба "Барс". Соревнования проходили в трех категориях: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет".

"Установлено, что так называемый десантно-патриотический клуб "Барс" осуществляет военное воспитание детей в возрасте от 5 до 20 лет на временно оккупированной территории Луганской области. Это подразделение оккупационных администраций РФ осуществляет подготовку детей по направлениям: рукопашный бой, начальная военная подготовка, стрельба из оружия", – написал представитель омбудсмена.

Он также отметил, что несмотря на большое количество нарушений трудовых прав жителей ОРДЛО, невыплату заработных плат, закрытие предприятий и др., оккупационные службы РФ в ОРДЛО системно финансируют образовательные мероприятия для усиления милитаризации и интеграции детей.

15 августа состоялись так называемые военно-патриотические сборы детей и молодежи Свердловска и Свердловского района
Facebook Павла Лисянского
В мероприятии приняли участие ученики "Свердловской средней школы №9" и курсанты так называемого десантно-патриотического клуба "Барс"
Facebook Павла Лисянского
Соревнования проходили в трех категориях: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет
Facebook Павла Лисянского
Детей учат рукопашному бою, начальной военной подготовке, стрельбе из оружия
Facebook Павла Лисянского
Десантно-патриотический клуб "Барс" проводит военное воспитание детей в возрасте от 5 до 20 лет
Facebook Павла Лисянского
Оккупационные власти в ОРЛО проводят мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей
Facebook Павла Лисянского

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Крыму детям устроили очередное "посвящение" в военизированную организацию "Юнармия".

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