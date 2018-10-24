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В ''ЛНР'' обвинили ОБСЕ в сотрудничестве с ВСУ: Хуг жестко ответил

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не могут сотрудничать со спецслужбами воюющих сторон на Донбассе, потому что это запрещено по кодексу.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя СММ в Украине Александр Хуг на брифинге, ответив на вопрос российской журналисти. Так, россиянин ему сказал, будто главари "ЛНР" неоднократно фиксировали сотрудничество между представителями миссии и украинскими спецслужбами Вооруженных сил (также опубликовано видео, проскрольте до конца страницы, чтобы посмотреть).

"Мы не можем сотрудничать с той или иной стороной, мы выполняем только наблюдательные функции. То, что мы видим и слышим - выкладываем в своих отчетах, которые публикуем на английском, украинском и русском языке", - сказал Хуг.

Александр Хуг

Александр Хуг

скриншот

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По его словам, перед выходом на работу все сотрудники СММ подписывают кодекс профессиональной этики.

"К тем, кто нарушает этот кодекс, применяются строгие меры, разработанные руководством миссии", - пояснил зампредседателя миссии.

Хуг призвал журналистов не делать ложных заявлений. А прежде, чем озвучить какие-либо данные, предоставлять документальное подтверждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хуг уходит в отставку с 31 октября. Новым первым заместителем главы СММ станет Марк Этерингтон, который сейчас занимает пост заместителя главы миссии.

Недавно Хуг рассказал, что войну на Донбассе можно прекратить всего за один час, однако от последствий придется избавляться долго.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Хуг
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москвуВойна до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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