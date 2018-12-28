МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В ''ЛНР'' испугались ''широкомасштабного наступления'' ВСУ: террористы показали учения

1.6тЧитать материал на украинском

Террористы "ЛНР" перед Новым годом прошли военную подготовку в ожидании так называемого наступления Вооруженных сил Украины, которым запугивали местных жителей.

В сети опубликовали видео, где рассказывается о том, как "народная милиция" псевдореспублики "ответственно подходит к повышению уровня боевой подготовки" (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

В ролике говорится, что террористы на практике применяют "теоритические знания", в ожиданиях "широкомасштабных боевых действий" со стороны ВСУ.

Новости
''Запугивал народ!'' Кремль подловили на громкой лжи об Украине

Во время своих учений они взаимодействуют с мотострелковыми подразделениями при поддержки минометных расчетов.

Внимание! Видео содержит пропаганду

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" распространили несколько фейков о "подготовке" ВСУ к наступлению. Сначала они устроили панику из-за перемещения военной техники из Европы в Украину. В своих пабликах боевики заявили о скором наступлении на Донбасс, в котором будет участвовать Чехия и Словакия.

InfoResist

InfoResist

Артиллерия ВСУ

В украинской армии опровергли фейки оккупантов и заверили, что таких задач не имеют, а потому все подразделения остаются на своих местах.

Также боевики пугали жителей "подготовкой химатаки" украинцами. Они также заявляли, будто ВСУ готовят сценарии по наступлению на Донбассе под покровительством США и Великобритании. Позже появилась фейковая информация. будто Украина ударит по России со стороны Приднестровья.

На Донбассе объявили режим прекращения огня в зоне боевых действий с полуночи 29 декабря в связи с новогодними праздниками.

Видео по теме

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
5
Смешно
2
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
опровергли и арестовали ватоправославного террориста.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Наступ буде ,але не зараз .Перш ніж брати цю Недоросію в хату ,потрібно її від глистів ,від блох ,язв, і всякої кацапскої нечисті вилікувати .
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги