В ''ЛНР'' испугались ''широкомасштабного наступления'' ВСУ: террористы показали учения

Террористы "ЛНР" перед Новым годом прошли военную подготовку в ожидании так называемого наступления Вооруженных сил Украины, которым запугивали местных жителей.

В сети опубликовали видео, где рассказывается о том, как "народная милиция" псевдореспублики "ответственно подходит к повышению уровня боевой подготовки" (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

В ролике говорится, что террористы на практике применяют "теоритические знания", в ожиданиях "широкомасштабных боевых действий" со стороны ВСУ.

Во время своих учений они взаимодействуют с мотострелковыми подразделениями при поддержки минометных расчетов.

Внимание! Видео содержит пропаганду

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" распространили несколько фейков о "подготовке" ВСУ к наступлению. Сначала они устроили панику из-за перемещения военной техники из Европы в Украину. В своих пабликах боевики заявили о скором наступлении на Донбасс, в котором будет участвовать Чехия и Словакия.

InfoResist Артиллерия ВСУ

В украинской армии опровергли фейки оккупантов и заверили, что таких задач не имеют, а потому все подразделения остаются на своих местах.

Также боевики пугали жителей "подготовкой химатаки" украинцами. Они также заявляли, будто ВСУ готовят сценарии по наступлению на Донбассе под покровительством США и Великобритании. Позже появилась фейковая информация. будто Украина ударит по России со стороны Приднестровья.

На Донбассе объявили режим прекращения огня в зоне боевых действий с полуночи 29 декабря в связи с новогодними праздниками.

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