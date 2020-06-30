В “ЛНР” двух “народных милиционеров” подорвали гранатой. Фото предателей

В “ЛНР” сообщили о гибели двух сотрудников полиции города Ровеньки.

В “ЛНР” сообщили о гибели двух сотрудников полиции города Ровеньки, которые якобы выполняли служебное задание.

Информацию о смерти террористов подтвердил украинский Telegram-канал “Анатолий Штирлиц”. Оба убитых – бывшие сотрудники украинской милиции, которые перешли на сторону российских оккупантов в 2014 году.

“Чумаков Сергей и Биккинин Руслан пошли на концерт Кобзона,билет стоил 200 рублей. При задержании своего братушани в г.Ровеньки он их поприветствовал гранатой. Принимали участие в боевых действиях на стороне оккупантов”, – сказано в сообщении.

В ЛНР взорвали на гранате двух террористов (Telegram Анатолий Штрлиц)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения Операции Объединенных сил задержали бывшего милиционера, который собирал информацию об украинской армии для "Луганской народной республики".