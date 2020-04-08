В "ЛНР" будут свозить больных с коронавирусом из России: в ВСУ узнали о подлости оккупантов

Княгинскую больницу во временно оккупированном Красном Луче (Луганская область) готовят к приему больных коронавирусом из России.

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Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, террористы уже предупредили об этом медицинский персонал лечебного учреждения.

Коронавирус в России РИА Новости

"Сказали, что автобусы приедут из Ростовской области. Интересная информация от возмущенных медицинских работников, которые пытаются понять, для чего россиян привезут к ним? Скорее всего, оккупанты уже приняли решение с районами изоляции", – отметил защитник Украины.

Напомним, разведка Украины узнала, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост количества заболеваний коронавирусом, а медикам за разглашение реальной информации угрожают тюрьмой. При этом эпидситуация ухудшилась из-за постоянных перевозок в Ростовскую область и обратно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

Также разведка узнала о систематической лжи террористов населению Донбасса по поводу эпидемии. Боевики утверждают, что коронавируса в псевдореспубликах почти нет, хотя больницы переполнены людьми с температурой.

Кроме того, в медучреждениях оккупированных территорий уже зафиксированы смерти людей с симптомами, характерными для болезни.

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