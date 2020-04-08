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8 апреля • обновлено в 05:26
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В "ЛНР" будут свозить больных с коронавирусом из России: в ВСУ узнали о подлости оккупантов

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Княгинскую больницу во временно оккупированном Красном Луче (Луганская область) готовят к приему больных коронавирусом из России.

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Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, террористы уже предупредили об этом медицинский персонал лечебного учреждения.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

РИА Новости

"Сказали, что автобусы приедут из Ростовской области. Интересная информация от возмущенных медицинских работников, которые пытаются понять, для чего россиян привезут к ним? Скорее всего, оккупанты уже приняли решение с районами изоляции", – отметил защитник Украины.

Напомним, разведка Украины узнала, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост количества заболеваний коронавирусом, а медикам за разглашение реальной информации угрожают тюрьмой. При этом эпидситуация ухудшилась из-за постоянных перевозок в Ростовскую область и обратно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

  • Также разведка узнала о систематической лжи террористов населению Донбасса по поводу эпидемии. Боевики утверждают, что коронавируса в псевдореспубликах почти нет, хотя больницы переполнены людьми с температурой.

  • Кроме того, в медучреждениях оккупированных территорий уже зафиксированы смерти людей с симптомами, характерными для болезни.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Коронавирус
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Коль такие "офицеры" ВСУ - вы, ххлы, никогда не побеждали ...
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Что он курит? Хотя пипл хавает.
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Anton Anton
Anton Anton
и вы реально надеетесь такими тупыми фейками бороться с сепарами ?
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