В Ливии захватили базу ЧВК Вагнера и взяли в плен российского наемника

Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.

Об этом сообщает Sham Center. Отмечается, что ударные беспилотники ВВС Турции разнесли оборону войск Хафтара. После этого наемники сбежали, бросив технику и оружие.

База ЧВК Вагнера Sham Center

База ЧВК Вагнера Sham Center

Карта места событий Sham Center

В результате захвата авиабазы протурецкие формирования заполучили в качестве трофеев десятки танков, а также шесть российских самолетов.

Кроме того, один наемник ЧВК Вагнера попал в плен к ливийским правительственным силам в ходе захвата авиабазы.

База ЧВК Вагнера Sham Center

Силы Ливии и Турции захватили российские самолеты Sham Center

База ЧВК Вагнера Sham Center

Наемник, которого взяли в плен Sham Center

Карта места событий Sham Center

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в интернете нашли реальные фото российских наемников ЧВК Вагнера, которые воюют в Сирии. В своих Telegram-каналах оккупанты пытались ретушировать лица, однако активисты все же вычислили их.

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