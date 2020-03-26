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26 марта • обновлено в 11:52
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В Ливии захватили базу ЧВК Вагнера и взяли в плен российского наемника

5.5т
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Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.

Об этом сообщает Sham Center. Отмечается, что ударные беспилотники ВВС Турции разнесли оборону войск Хафтара. После этого наемники сбежали, бросив технику и оружие.

База ЧВК Вагнера

База ЧВК Вагнера

Sham Center

База ЧВК Вагнера

База ЧВК Вагнера

Sham Center

Карта места событий

Карта места событий

Sham Center

В результате захвата авиабазы протурецкие формирования заполучили в качестве трофеев десятки танков, а также шесть российских самолетов.

Кроме того, один наемник ЧВК Вагнера попал в плен к ливийским правительственным силам в ходе захвата авиабазы.

База ЧВК Вагнера

База ЧВК Вагнера

Sham Center

Силы Ливии и Турции захватили российские самолеты

Силы Ливии и Турции захватили российские самолеты

Sham Center

База ЧВК Вагнера

База ЧВК Вагнера

Sham Center

Наемник, которого взяли в плен

Наемник, которого взяли в плен

Sham Center

Карта места событий

Карта места событий

Sham Center

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в интернете нашли реальные фото российских наемников ЧВК Вагнера, которые воюют в Сирии. В своих Telegram-каналах оккупанты пытались ретушировать лица, однако активисты все же вычислили их.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Ливия
Тег
ЧВК Вагнер
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Комментарии
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13
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, фас...)))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Себостьян Прейро, какой смешной п е т у ш о к...))) Ну тогда ку ка рек ни...)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бачурин Андрей, рано. Я пока на заправке твоей мамке на клык даю пхахахахах
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Это российский самолет???В России нет таких современных технологий.Это же самолет шестого поколения.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Волгоград Ец, хрюкнул какцап из тонущего-горящего "атмирала кузьки"...
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2
Тарас Бор
Тарас Бор
Какое явно выраженное руцкае лицо.
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3
2 из 5 ответов | показать все
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Перемога скоро, да да, мы в курсе-"выфсевретиииииииииии" и неверюююююююююююю"...знаем, проходили...
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Перемога скоро
Перемога скоро
Куралесов Вася, это я про источник информации. Но, судя по твоему комментарию ниже, ты предпочитаешь верить только в ту информацию, в которую тебе нравится верить. :)
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