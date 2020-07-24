В Лисичанске вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО. Фото

Марина Лисничук Расследования 13:57, 24.07.2020 Обновлено: 14:11, 24.07.2020

В Лисичанске Луганской области вандалы осквернили памятник погибшим украинским военнослужащим, которые освобождали город от российских оккупантов шесть лет назад.

Об инциденте 24 июля написал в Facebook пользователь соцсети Дмитрий Михайлов. Он также опубликовал фото.

На снимках видно, что памятник погибшим воинам-освободителям облили красной краской.

В Лисичанске вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам-освободителям
(Facebook Dmytro Mykhaylov)

"В Лисичанске в годовщину освобождения города от оккупантов вандалы облили краской памятник погибшим освободителям", – написал Михайлов.

В комментариях под его постом местные жители отметили, что уже работают над поиском вандалов, испортивших памятник в Лисичанске.

Пост Михайлова
(Facebook Dmytro Mykhaylov)
Комментарии пользователей
(Facebook Dmytro Mykhaylov)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге Днепропетровской областинеизвестные разрисовали памятник на улице Леонида Бородича, посвященный погибшим во Второй мировой войне водителям.

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