В Лисичанске вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО. Фото
В Лисичанске осквернили памятник воинам АТО.
В Лисичанске Луганской области вандалы осквернили памятник погибшим украинским военнослужащим, которые освобождали город от российских оккупантов шесть лет назад.
Об инциденте 24 июля написал в Facebook пользователь соцсети Дмитрий Михайлов. Он также опубликовал фото.
На снимках видно, что памятник погибшим воинам-освободителям облили красной краской.
В Лисичанске вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам-освободителям (Facebook Dmytro Mykhaylov)
"В Лисичанске в годовщину освобождения города от оккупантов вандалы облили краской памятник погибшим освободителям", – написал Михайлов.
В комментариях под его постом местные жители отметили, что уже работают над поиском вандалов, испортивших памятник в Лисичанске.
Пост Михайлова (Facebook Dmytro Mykhaylov)
Комментарии пользователей (Facebook Dmytro Mykhaylov)
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