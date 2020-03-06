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6 марта • обновлено в 10:39
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В "Л/ДНР" заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского

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В рядах террористов "Л/ДНР" заявили, что военные Вооруженных сил Украины вернулись на позиции у Петровского на Донбассе, где осенью 2019 года состоялся отвод сил и средств.

С такими подлыми обвинениями в адрес наших защитников выступили в так называемом управлении "народной милиции ДНР". О этом сообщают РИА Новости.

"В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе "Петровское – Богдановка" зафиксировали возвращение ВСУ на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", – говорится в сообщении оккупантов.

В "Л/ДНР" распространяют фейки о возвращении ВСУ на позиции у Петровского

В "Л/ДНР" распространяют фейки о возвращении ВСУ на позиции у Петровского

Помимо этого, террористы выразили убеждение, якобы украинские военнослужащие "уже дважды отводили силы" от линии соприкосновения в районе Петровского. По их словам, впервые разведение сил провели в 2016 году, однако "вскоре ВСУ вернулись на оставленные позиции".

Отмечается, якобы управление "НР ДНР" призывало международных наблюдателей "немедленно проинспектировать" соответствующий участок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российско-оккупационные войска с самого утра 5 марта начали атаковать позиции Объединенных сил на Донбассе, осуществив пять обстрелов с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

  • В результате один воин ВСУ был ранен и еще двое бойцов Объединенных сил получили боевые травмы.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" фейки
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