В "Л/ДНР" заявили о готовности к полному прекращению огня на Донбассе
Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" заявили о переходе к полному бессрочному прекращению огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Заявления опубликованы на сайтах "народных милиций Л/ДНР".
Согласно документам, террористам на Донбассе с 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.
Отмечается, что командиры незаконных вооруженных формирований "провели инструктаж личного состава".
При этом в "народной милиции" подчеркнули, что в случае "агрессии со стороны противника" они готовы к "адекватным действиям".
Между тем, в "ДНР" заявили, что в оккупированные районы Донецкой области будут пропускать граждан лишь при наличии специального разрешения на въезд. А выехать из ОРДО смогут только люди с пропиской на свободной части Украины.
"27 июля КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 09:00 до 18:00. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение межведомственного оперативного штаба. О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Константин Машовец заявил, что новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля только усложнит жизнь украинским военным в зоне проведения ООС.
По словам Машовца, "вы не сможете договориться с крокодилом, чтобы он на вас не напал".