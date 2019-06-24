В "Л/ДНР" задумали подлость с платежками: о чем речь

Оккупационная администрация "Л/ДНР" планирует в течение ближайших двух месяцев увеличить коммунальные тарифы для населения на 20-30%.

Как сообщает пресс-служба "Информационного сопротивления", это связано со сложной ситуацией по платежам населения за энергоносители.

"Данный шаг оккупантов фактически нивелирует уже объявленное оккупантами "повышение зарплат в бюджетной сфере" и "повышение пенсий" (планируется их увеличить на 25%)", - говорится в сообщении.

Жители "Л/ДНР" Vse.Media

Также отмечается, что на отчужденной оккупантами Старобешевской ТЕС (один из основных производителей электроэнергии на оккупированной территории), задолженность по заработной плате обслуживающему персоналу по отдельным категориям перевалила за 2 месяца.

Сама оккупационная администрация отмечает "существенное повышение протестных настроений в трудовом коллективе станции".

Кроме того, введение российскими оккупантами новых правил пересечения линии разграничения для населения спровоцировало резкое усложнение этого процесса и привело к образованию километровых очередей на КП боевиков. Увеличение времени прохождения "проверок" в жаркую погоду вызывает резко-негативную реакцию у местного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе российская оккупационная администрация ОРДЛО массово распространяет фейки о том, что ВСУ якобы готовят провокационные обстрелы собственных позиций и мирных населенных пунктов.

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