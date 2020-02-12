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12 февраля • обновлено в 16:09
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В "Л/ДНР" устроили "охоту" на призывников из-за массового дезертирства

1.5т
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Российские оккупационные администрации стали требовать уточненные списки сотрудников предприятий в Донецкой и Луганской областях. Цель таких действий – определить мобилизационный резерв из-за некомплекта подразделений террористов на фронте.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, разведка узнала, что в ОРДЛО наблюдается массовый отток человеческого ресурса на территорию России после получения паспортов страны-агрессора.

Террористы "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР"

"Конкурент"

"Отсутствие необходимого количества резервистов создало у оккупантов предпосылки к срыву запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 года на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Для недопущения дальнейшего оттока мобилизационного ресурса российской оккупационной властью предусматривается введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки ДНР Новости ЛНР
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Виня Ксения
Виня Ксения
Никто не хочет становиться биомусором пуйла.
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Шо никто не хочет уже воевать и рисковать жизнью за 15000 рублей месяц?Бегу ополченцы с фронта!Если бы всу пошли в наступление,то все ополченцы разбежались как тараканы!
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Вот деток, которым в 2014м было 12-13лет, теперь в качестве заложников принудят пополнить ряды пушечного мяса. И за это они должны благодарить своих родителей. А родители наверно должны быть рады, ведь шесть лет назад именно они положили на алтарь итог гос-измены - своих детей.
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