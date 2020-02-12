В "Л/ДНР" устроили "охоту" на призывников из-за массового дезертирства

Российские оккупационные администрации стали требовать уточненные списки сотрудников предприятий в Донецкой и Луганской областях. Цель таких действий – определить мобилизационный резерв из-за некомплекта подразделений террористов на фронте.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, разведка узнала, что в ОРДЛО наблюдается массовый отток человеческого ресурса на территорию России после получения паспортов страны-агрессора.

Террористы "Л/ДНР" "Конкурент"

"Отсутствие необходимого количества резервистов создало у оккупантов предпосылки к срыву запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 года на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Для недопущения дальнейшего оттока мобилизационного ресурса российской оккупационной властью предусматривается введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вместе с тем, российские оккупанты на Донбассе активизировали принудительную выдачу паспортов РФ террористам "Л/ДНР", угрожая увольнением и невыплатой денежного обеспечения в случае отказа.

Шантаж с паспортами оккупанты на Донбассе применяют и по отношению к гражданскому населению. Так, российские оккупационные администрации пугают людей, которые не хотят отказываться от украинских паспортов, невыплатой зарплат.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донбасса террористы "ДНР" арестовывают людей с украинскими паспортами. Эту информацию подтвердили даже в пабликах оккупантов.

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