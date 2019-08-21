В "Л/ДНР" террористы ополчились из-за паспортов РФ

На оккупированной части Донбасса возникли проблемы с выдачей паспортов граждан РФ "военнослужащим 1-го и 2-го армейских корпусов".

О процессе "паспортизации" говорится в сводке группы "Информационного сопротивления".

"Определенное недовольство у личного состава оккупационной группировки из числа местных жителей вызывает тот факт, что процесс осуществляется "в приказном порядке" и требует от них немалых затрат личных финансовых средств", — отмечается в сообщении.

Паспорта РФ на Донбассе "Информационное сопротивление"

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал