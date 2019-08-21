В "Л/ДНР" террористы ополчились из-за паспортов РФ

На оккупированной части Донбасса возникли проблемы с выдачей паспортов граждан РФ "военнослужащим 1-го и 2-го армейских корпусов".
О процессе "паспортизации" говорится в сводке группы "Информационного сопротивления".
"Определенное недовольство у личного состава оккупационной группировки из числа местных жителей вызывает тот факт, что процесс осуществляется "в приказном порядке" и требует от них немалых затрат личных финансовых средств", — отмечается в сообщении.
Паспорта РФ на Донбассе
"Информационное сопротивление"
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.
В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.
Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".
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