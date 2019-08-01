В "Л/ДНР" столкнулись с проблемой из-за выдачи паспортов РФ

Процесс российской "паспортизации" жителей временно оккупированной части Донбасса столкнулся с определенными трудностями.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Информационное сопротивление", ссылаясь на "объективные данные".

"Так называемый "координатор интеграционного комитета Россия-Донбасс", некто А. Козенко (депутат Государственной Думы РФ) заявил о необходимости "быстрейшей" отмены государственной пошлины для жителей "ДНР/ЛНР" при получении ими "российского гражданства", — говорится в сообщении.

Паспорта РФ на Донбассе "Информационное сопротивление"

Также отмечается, что для исполнения "постановления совета министров ЛНР про организацию переписи населения в 2019-м году" оккупационной администрацией объявлен набор сотрудников в "государственный комитет статистики ЛНР".

Для активизации этого процесса оккупационная администрация пообещала выплачивать сотрудникам "комитета" в ходе "переписи" некую "дополнительную плату".

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

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