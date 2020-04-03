В "Л/ДНР" скрывают масштабы коронавируса и врут о ВСУ: обнародованы показательные данные

В "Л/ДНР" массово запустили фейки о якобы отсутствии случаев коронавируса и полной подготовленности "республик" к пандемии.

Анализ информации, которая появляется в СМИ террористов, провели в материале Института массовой информации. На сайтах "Л/ДНР" умалчивают о масштабах заражения – лишь 48% новостей касаются коронавируса, остальные традиционно сообщают "сенсации" о ВСУ.

Так, эксперты ИМИ проанализировали сайты: "Луганский информационный центр", "ДНР 24", DNR-news, DNR LIVE, "Первый республиканский телеканал", "Комсомольская правда (донецкий выпуск)", "Русская весна" и "ИА Новороссия".

Институт массовой информации

Исследование показало, что почти половина новостей о пандемии вышли на сайтах "Л/ДНР" с нарушением стандартов. К таким нарушениям эксперты ИМИ зачислили: эмоциональные заголовки, отсутствие ссылки на первоисточник, оценочные суждения в тексте новостей.

При этом СМИ террористов не освещают тему профилактики коронавируса и не публикуют рекомендации для граждан.

В "Л/ДНР" нагло врут о коронавирусе и ВСУ

Молчат и о карантине – по состоянию на 23-25 ​​марта сайты "Л/ДНР" не сообщали о схожих с общеукраинскими ограничительных мероприятиях, связанных с пандемией.

Зато массово публиковались "исследования": в "республиках" якобы нет паники, никто не скупает продукты питания и больницы давно подготовлены к борьбе с коронавирусом.

Почти половина новостей об Украине (47,6%) содержали оценочные суждения. Чаще всего манипуляции касались военных ООС.

Институт массовой информации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников заявил, что террористы "Л/ДНР" скрыли от всего мира ситуацию с коронавирусом в "республиках", поскольку у них нет даже тестов для обнаружения болезни.

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