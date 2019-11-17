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17 ноября • обновлено в 07:48
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

В "Л/ДНР" раскрыли "тайные планы фашистов"

1.4т

Очередная шикарная история из "ЛДНР".

Пропагандисты в ОРДЛО решили, что жить стало слишком скучно, и решили придумать новый фейк про "кровавых фашистов".

На скорую руку сфабриковали очередной "тайный план Украины по усмирению Донбасса", который разместили в анонимном телеграмм-канале. Якобы произошла утечка из РНБО и его план по реинтеграции Донбасса попал в сеть.

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Фейковый план, как обычно, был составлен максимально топорно. С ошибками, с русскими буквами вместо украинских и т.д. В нем перечислялись обычные в таких случаях страшилки - насильное переселение жителей Донбасса на Западную Украину, принудительная украинизация и другие страшные кары.

Казалось бы, кто может поверить в этот маразм на шестом году войны? Но дальше начался самый жир. Фальшивые, криво слепленные "тайные планы фашистов" стали в едином порыве гневно осуждать депутаты, министры, профсоюзы, писатели и ученые "ЛДНР". Уже два дня во всех СМИ ОРДЛО на полном серьезе с негодованием обсуждают эту дичь из сливного бачка и анализируют несуществующие документы.

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Если бы не видел все это своими глазами, не поверил бы, что такое возможно. Люди создали параллельную, шизофреническую реальность. Сами придумывают "фашистов", разрабатывают для них коварные планы, а затем эти планы "разрушают" и "разоблачают".

Подробнее о том, как фабрикуются истории о "кровавых украинских карателях" и зверствах "хунты" в новом видеоблоге

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Денис Казанский Денис Казанский
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Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Странно, только вчера один укр.деятель предлагал превратить Донбасс в «дикое поле».
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