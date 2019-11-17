Очередная шикарная история из "ЛДНР".

Пропагандисты в ОРДЛО решили, что жить стало слишком скучно, и решили придумать новый фейк про "кровавых фашистов".

На скорую руку сфабриковали очередной "тайный план Украины по усмирению Донбасса", который разместили в анонимном телеграмм-канале. Якобы произошла утечка из РНБО и его план по реинтеграции Донбасса попал в сеть.

Фейковый план, как обычно, был составлен максимально топорно. С ошибками, с русскими буквами вместо украинских и т.д. В нем перечислялись обычные в таких случаях страшилки - насильное переселение жителей Донбасса на Западную Украину, принудительная украинизация и другие страшные кары.

Казалось бы, кто может поверить в этот маразм на шестом году войны? Но дальше начался самый жир. Фальшивые, криво слепленные "тайные планы фашистов" стали в едином порыве гневно осуждать депутаты, министры, профсоюзы, писатели и ученые "ЛДНР". Уже два дня во всех СМИ ОРДЛО на полном серьезе с негодованием обсуждают эту дичь из сливного бачка и анализируют несуществующие документы.

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Если бы не видел все это своими глазами, не поверил бы, что такое возможно. Люди создали параллельную, шизофреническую реальность. Сами придумывают "фашистов", разрабатывают для них коварные планы, а затем эти планы "разрушают" и "разоблачают".

Подробнее о том, как фабрикуются истории о "кровавых украинских карателях" и зверствах "хунты" в новом видеоблоге

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