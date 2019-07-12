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В лагере под Одессой отравились 50 детей: подробности

3.2т Читать материал на украинском

В пгт Сергеевка Белрогод-Днестровского района Одесской области в ночь на 12 июля массово отравились дети.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, в оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" находилось 226 детей от 7 до 14 лет, из них госпитализированы 50, а также двое взрослых.

Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. 32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 — в инфекционном отделении центральной районной больницы Шабо.

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Отмечается, что течение заболевания у всех госпитализированных — средней тяжести.

Известно, что дети, которые заболели, прибыли на отдых в лагерь 9-11 июля из Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

Для установления причин возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

По факту массового отравления детей открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей) УК Украины. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

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Место
Украина Одесса
Тег
дети отравились в лагере
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
"шо,опять???"
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