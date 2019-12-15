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15 декабря • обновлено в 09:55
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В Крыму затонул плавучий док с российской подлодкой: первые подробности

3.8т
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В оккупированном Россией Крыму затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота списанная подводная лодка.

Происшествие случилось в ночь с 14 на 15 декабря в Южной бухте Севастополя. Об этом изданию "Крыминформ" сообщил источник в структурах оборонного ведомства.

Плавучий док в Южной Бухте Севастополя

Плавучий док в Южной Бухте Севастополя

jalita.com

Новости
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По данным источника агентства, никаких работ на объектах не проводилось. При этом затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавучего дока, эксплуатация которого была невозможна. Он уже даже не подлежал ремонту, сообщают источники в структурах оборонного ведомства

Впоследствии стало известно, что подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву. По данным источника, причиной инцидента стало техническое состояния дока.

Также издание отмечает, что на данный момент в Черноморском флоте пока эту информацию не прокомментировали. "Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сообщил агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в сети высмеяли очередную "победу" российских войск во время казуса с подводными лодками, которые вышли из строя в Сирии.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Тег
Крым
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Трепешите солдаты НАТО, дерьмофлот в действит! Пхаххахахха
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
У расейского скота даже дерьмо способно тонуть! Доказано подонками из-за пАребрика!
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lykin vasa
lykin vasa
ну вот,теперь Жопорожье будет царить на Черном море
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
lykin vasa, свинья, у тебя даже дерьмо тонет!
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