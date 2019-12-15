В Крыму затонул плавучий док с российской подлодкой: первые подробности

В оккупированном Россией Крыму затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота списанная подводная лодка.

Происшествие случилось в ночь с 14 на 15 декабря в Южной бухте Севастополя. Об этом изданию "Крыминформ" сообщил источник в структурах оборонного ведомства.

Плавучий док в Южной Бухте Севастополя jalita.com

По данным источника агентства, никаких работ на объектах не проводилось. При этом затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавучего дока, эксплуатация которого была невозможна. Он уже даже не подлежал ремонту, сообщают источники в структурах оборонного ведомства

Впоследствии стало известно, что подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву. По данным источника, причиной инцидента стало техническое состояния дока.

Также издание отмечает, что на данный момент в Черноморском флоте пока эту информацию не прокомментировали. "Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сообщил агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.

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