В Крыму заметили огромнейшую колонну военной техники России. Видео

Расследования 20:46, 17.07.2020 Обновлено: 20:54, 17.07.2020

Рядом с Бельбеком в аннексированном украинском Крыму заметили колонну военной техники РФ.

Соответствующим видео поделился в Twitter автор страницы "IgorGirkin". Очевидец заснял с машины десятки БТРов, которые стояли вдоль дороги. Рядом находились люди в форме.

На крышах некоторых боевых машин были установлены флаги российской военно-морской авиации.

По данным пропагандистских СМИ, военная колонна могла готовиться к параду в честь дня основания Морской авиации ВМФ России.

Как писал OBOZREVATEL, накануне РФ начала срочную проверку войск нескольких военных округов и флотов по поручению президента Владимира Путина. В рамках масштабной проверки в России намерены провести 56 тактических учений.

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