В Крыму засняли мощный подводный взрыв: видеофакт

В аннексированном Крыму у берегов Ялты сапёры уничтожили 240-килограммовую донную морскую мину времён Великой Отечественной войны.

Опасную находку обнаружили в районе береговой линии Приморского пляжа, пишет "Лайф".

Обезвреживание бомбы попало на видео. Отмечается, что после подрыва прибрежную территорию осмотрели на предмет возможного появления осколков. После этого в акватории Ялты возобновили движение маломерных судов.

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