МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В Крыму засняли мощный подводный взрыв: видеофакт

1.3тЧитать новость на украинском

В аннексированном Крыму у берегов Ялты сапёры уничтожили 240-килограммовую донную морскую мину времён Великой Отечественной войны.

Опасную находку обнаружили в районе береговой линии Приморского пляжа, пишет "Лайф".

Обезвреживание бомбы попало на видео. Отмечается, что после подрыва прибрежную территорию осмотрели на предмет возможного появления осколков. После этого в акватории Ялты возобновили движение маломерных судов.

Новости
Объединенные силы поймали под Мариуполем "ДНРовца"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове поймали вооруженного "ДНРовца", который хотел взорвать поезд.

Место
УкраинаЯлта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги