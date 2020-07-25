В Крыму загадочно пропал 3-летний сын политзаключенного: подробности поисков
В Крыму продолжаются поиски 3-летнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы.
Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, к поискам подключился весь поселок Строгановка Симферопольского района, где пропал мальчик.
Всю ночь работали квадрокоптеры и тепловизоры, а также кинологи с собаками. Собака сначала взяла след, но потом потеряла.
Поисковые группы прочесали все дворы в Строгановке, а также территорию в радиусе 5 километров вокруг поселка. На месте поиска огромное количество людей.
По состоянию на 05:30 утра сформировались мобильные группы в район Москольца, Куйбышевского рынка, Свободы, с целью проверить эти районы, опросить людей и расклеить листовки.
Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Мусу Сулейманова видели около 17:00 24 июля в песочнице возле дома. Его мама рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.
Руслан Сулейманов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.
18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных, включая Сулейманова.