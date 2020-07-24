В Крыму загадочно пропал 3-летний ребенок политзаключенного: все подробности

В оккупированном Крыму загадочно пропал 3-летний Муса – сын политзаключённого Руслана Сулейманова.

ЧП произошло вечером в пятницу, 24 июля, в поселке Старогановка Симферопольского района, передает телеканал ATR в Facebook.

Мальчик игрался в песочнице возле дома на улице Азалтык, 8. Последний раз его видели около 17:00. Мама ребенка рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.

В Старогановке продолжаются поиски ребенка, к которым уже подключились кинологи, сотрудники "полиции" и представители "МЧС" Крыма. Также помогают сотни местных жителей.

На ЧП также отреагировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов Рефат Чубаров. В Facebook он сообщил, что на поиски ребенка со всего Крыма съезжаются крымские татары.

Как сообщила в Facebook "Крымская солидарность", также "полиция" готовит запустить квадрокоптер. Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска.

Отец ребенка Руслан Сулейманов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран. 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных, включая Сулейманова.

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