В Крыму задумали провести новый референдум: что известно

В оккупированном Севастополе (Крым) активисты подали документы на проведение референдума о недоверии мэру города Дмитрию Овсянникову.
Документы поданы в городской избирком во второй раз, так как в первый их вернули в связи с ошибками в написании фамилий и дат рождения участников инициативной группы, передают "Примечания".
Если документы будут в порядке, их передадут в "парламент" Севастополя, который должен рассмотреть их в течение 20 дней.
Дмитрий Овсянников
Примечание
В Севастополе ранее прошли одиночные пикеты за отставку Овсянникова.
Жители города собирались на митинги против "произвола российских чиновников и судей", которые, по их словам, нарушают права граждан на частную собственность.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный экс-регионал Вадим Колесниченко заговорил о новом референдуме в Крыму.
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