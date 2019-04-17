|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Крыму задумали провести новый референдум: что известно

2.2тЧитать материал на украинском

В оккупированном Севастополе (Крым) активисты подали документы на проведение референдума о недоверии мэру города Дмитрию Овсянникову.

Документы поданы в городской избирком во второй раз, так как в первый их вернули в связи с ошибками в написании фамилий и дат рождения участников инициативной группы, передают "Примечания".

Если документы будут в порядке, их передадут в "парламент" Севастополя, который должен рассмотреть их в течение 20 дней.

Дмитрий Овсянников

Дмитрий Овсянников

Примечание

В Севастополе ранее прошли одиночные пикеты за отставку Овсянникова.

Новости
Путин задумал новый ''референдум'' в Крыму: рассекречена цель

Жители города собирались на митинги против "произвола российских чиновников и судей", которые, по их словам, нарушают права граждан на частную собственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный экс-регионал Вадим Колесниченко заговорил о новом референдуме в Крыму.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
180
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
И...?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения