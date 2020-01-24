В Крыму задержали "украинского террориста": ФСБ разразилась громким заявлением

В оккупированном Россией Крыму ФСБ задержала мужчину, который якобы по заданию спецслужб Украины оборудовал схрон со взрывчаткой.

Российские правоохранители нашли 5 кг взрывчатки с детонаторами и взрывателями, передает пресс-служба ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", – говорится в сообщении.

ФСБ Иллюстрация

При этом российские спецслужбы не сообщили, что именно и когда якобы планировал взорвать крымчанин. Суд оккупантов отправил задержанного под стражу.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму задержали гражданку РФ, которая подозревается в государственной измене в пользу Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал