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24 января • обновлено в 11:06
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В Крыму задержали "украинского террориста": ФСБ разразилась громким заявлением

1.6т
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В оккупированном Россией Крыму ФСБ задержала мужчину, который якобы по заданию спецслужб Украины оборудовал схрон со взрывчаткой.

Российские правоохранители нашли 5 кг взрывчатки с детонаторами и взрывателями, передает пресс-служба ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", – говорится в сообщении.

ФСБ

ФСБ

Иллюстрация

При этом российские спецслужбы не сообщили, что именно и когда якобы планировал взорвать крымчанин. Суд оккупантов отправил задержанного под стражу.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму задержали гражданку РФ, которая подозревается в государственной измене в пользу Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
Теги
оружие ФСБ Крым
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Nenson Shynubi
Nenson Shynubi
Хаха . цру кахлам прямо х.ину в пасть засунули) сколько у вас там памятников и названии улиц в честь пантеры фошизда?))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Очередного мегаталантливого режиссера повязали
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Реакция СБУ: 1. Это не наш человек. 2. Он у нас просто водитель. 3. Да это наш полковник.
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