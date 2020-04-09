В Крыму забили тревогу из-за "коронавирусных" авиарейсов из России
Жители временно оккупированного Крыма обеспокоены тем, что на полуостров продолжают летать самолеты из тех регионов России, где зафиксированы вспышки коронавируса.
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Об этом люди пишут в местных пабликах. Скриншот одного из сообщений, а также расписание рейсов оккупантов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"А самолеты все по-прежнему летают в Крым из тех регионов России, где коронавирус широко распространяется. Интересно, "правительство" ждет, чтобы мы на полуострове окочурились из-за гостей из Москвы и Питера?" – негодую крымчане.
Защитник Украины, в свою очередь, обратил внимание на то, что Россия своей безответственностью несет угрозу не только временно захваченным территориям Украины, но и другим соседним странам.
"Во всем мире пандемия и меры карантина, авиа- и транспортное сообщение закрыты, а Московия в оккупированный Крым спокойно летает. Да еще и из регионов, в которых больше всего зараженных коронавирусом. Сегодня 15 солдатиков приехали в Беларусь тоже с вирусом", – написал Штефан.
Как сообщал OBOZREVATEL, Княгинскую больницу во временно оккупированном Красном Луче (Луганская область) готовят к приему больных коронавирусом из России. Террористы уже предупредили об этом медицинский персонал лечебного учреждения.