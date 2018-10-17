Что известно об ужасной трагедии в Керчи: фото, видео, детали

В оккупированном крымском городе Керчь днем, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже. Местные "власти" подтвердили гибель 21 человека. Все тела уже опознаны.

В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым (чтобы посмотреть фото и видео с места ЧП, доскрольте до конца).

На месте происшествия работали бригады скорой помощи из Керчи и ближайших населенных пунктов. Кроме того, "власти" стянули армейские подразделения - для обеспечения безопасности и оказания помощи пострадавшим и представителям спецслужб.

10:00 - В Керчи прощаются с погибшими детьми и преподавателями.

Прощание с погибшими в колледже в Керчи.Видео: ТАСС/Ruptly https://t.co/9ZYP2fBdn7 — ТАСС (@tass_agency) 19. Oktober 2018

9:20 - Отец керченского стрелка Игорь считает, что причиной поступка сына стала замкнутость и отсутствие друзей.

8:35 - Россия внезапно нашла украинский след в трагедии в Керчи. Росляков дважды ездил в Харьков на выходные.

8:25 - В сети опубликовали фото "игр" крымских детей с оружием, организованных взрослыми.

18 октября

23:55 - церемония прощания с погибшими в техникуме, как сообщил так называемый глава оккупационного российского правительства аннексированного Крыма Сергей Аксенов, начнется в 10:00 19 октября на площади Ленина. Предположительное время проведения мероприятия составит около 2 часов. Затем траурная процессия проследует по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.

23:35 - российское следствие ищет связь Рослякова с организациями "Правый сектор" и УНА-УНСО .

22:55 - юрист-криминолог Анна Маляр в эфире ObozTV заявила, что в информации российских официальных органов о деталях массового убийства в Керчи слишком много нестыковок. Она назвала три главных несовпадения, которые вызывают больше всего вопросов: количество убийц, действия полиции и характер преступления.

21:20 - в "Крымском доме" в Киеве все желающие выразили свою скорбь и поддержку семьям погибших и пострадавших во время нападения в Керчи. Пришедшие писали свои соболезнования в "Книге памяти", сообщает "Крым.Реалии".

20:53 - Влада Рослякова похоронят в секторе для безродных через две недели.

18:30 - В сети появились видео с места трагедии. Внутри учебного заведения видны кровь, разбитые окна и порванные учебники.

17:30 - Мама Влада Рослякова с детства запрещала ему развлекаться - "потому что грешно". Женщина якобы являлась последовательницей "Свидетелей Иеговы".

16:15 - журналист Аркадий Бабченко вскрыл показательный момент убийств в Керчи.

16:10 - Единственная вахтерша, которая дежурила на входе в колледж Керчи рассказала: "У всех рамки пищат, никто никого не проверяет".

16:00 - Генпрокуратура РФ после трагедии в Керчи решила проверить все образовательные учреждения РФ.

15:50 - OBOZREVATEL выяснил, как в Украине охраняют школы и есть ли опасность повторения трагедии в Керчи.

15:35 - Владимир Путин заявил, что трагедия в Керчи — это "результат глобализации и лжегероизма".

15:15 - Агентство Ruptly опубликовало фотографии колледжа в Керчи после стрельбы и взрыва.

15:05 - Так называемые "власти" аннексированого Крыма назвали нападение на керченский колледж спланированной операцией.

14:50 - СМИ публикуют первые детали допроса мамы Рослякова. За несколько дней до атаки он начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах. Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил - просто. Маму ответ удовлетворил. В день Х он дождался, пока она уйдет на работу и только после этого пошел на учебу.

14:30 - OBOZREVATEL спросил у своих читателей, кто виноват в трагедии. Так, 43% участников опроса считают виноватой Россию, развязавшей войну, в стране – масса оружия и взрывчатки.

13:42 - Директор охотничьего магазина, где стрелок из Керчи купил боеприпасы заявил, что у него "нет претензий к парню". Он мог купить до тысячи патронов.

13:40 - Соседи семьи Росляковых рассказали, что в семье не было денег, а отец, от которого убийца уехал с матерью на съемную квартиру, много пил.

13:35 - Российский журналист нашел как минимум 8 нестыковок в кровавом ЧП, которое произошло в колледже в Керчи.

13:30 - В корпусе колледжа вчера работали 52 камеры. Именно по ним отслеживали путь Рослякова. Записей очень много, их до сих пор отсматривают несколько специалистов.

13:25 - стал известен маршрут Влада Рослякова. Четверокурсник не хотел привлекать внимание сотрудников колледжа, поэтому зашел на территорию не через главный вход - он перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасной вход и поднялся на второй этаж. Там парень направился прямиком в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам.

12:50 - СМИ сообщают, что кроме ружья и бомбы у стрелка в портфеле нашли патроны, десяток самодельных бомб и коктейль Молотова. Он не успел их взорвать. Жертв могло быть еще больше.

12:35 - 21-й жертвой стала 17-летняя Вика Демчук. Она была в крайне тяжелом состоянии и умерла, когда ее перевозили в Москву.

12:10 - Еще один погибший - Егор Перепелкин. 4 года назад переехал в Керчь из Челябинска. После политеха хотел пойти в армию. Перед трагедией в Керчи позвонил другу и сказал, что не хочет идти в колледж, но надо.

11:40 - Владу Рослякову посмертно назначили психиатрическую экспертизу. Помимо этого, следователи проведут медицинские и баллистические экспертизы.

11:30 - Число жертв в результате взрыва в колледже в Керчи возросло до 21, сообщили медицинские службы.

11:25 - Опубликовано фото еще одного погибшего - Сережи Степаненко. Он пошел учиться в политех, чтобы помочь родителям с деньгами. Хотел получить рабочую специальность, приносить домой деньги. Его помнят, как хорошего и скромного парня.

11:20 - Следователи приступили к изучению компьютера Владислава Рослякова. Последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера: "как изготовить самодельное взрывное устройство". На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций.

11:10 - На организацию убийства Владислав Росляков потратил не больше 30 тысяч рублей (цена оружия и 250 патронов), подсчитали СМИ.

11:05 - Семьям погибших в керченском колледже выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

11:00 - Росляков легально купил патроны в оружейном магазине “Сокол”. Ему спокойно продали большую партию. Через четыре дня он устроит массовое убийство в политехе.

10:55 - Керчанин Владислав Дивиза, который имел неосторожность назвать себя в социальной сети ВКонтакте Влад Рейх, дал интервью. Искателям информации о теракте в политехническом техникуме 17 октября показалось, что он и есть тот самый молодой человек, который устроил массовый расстрел.

10:50 - Соседка Рослякова рассказала о его детстве. По ее словам, он рос жестоким и замкнутым мальчиком, а также постоянно играл в "стрелялки".

10:40 - Аксенов считает, что стрелок не мог действовать в одиночку. Он уверен, что Рослякову кто-то помогал.

10:30 - Алина, Аня и Ксюша. Они пропали после стрельбы в колледже. Среди пострадавших девочек не нашли. К утру их фамилии внесли в списки погибших.

10:15 - Бабушка керченского стрелка рассказала "Комсомольской правде" о странном поведении внука.

10:10 - Около здания политеха начался траурный митинг. Местные несут туда свечи и цветы. Похороны погибших детей и преподавателей пройдут послезавтра, в последний день траура.

10:00 - В Керчи началась эвакуация раненых по городам. 11 самых тяжелых пациентов заберет Москва, семерых - Краснодар, пятерых - Симферополь. Всего в больницах находятся 44 человека. 12 отпущены лечиться домой.

9:52 - На данный момент в реанимации находятся 12 человек, семеро в крайне тяжелом состоянии. Всего в стационарах остаются 44 человека. Студенты и сотрудники колледжа получили страшные ранения.

9:40 - Во время стрельбы погибли две преподавательницы - мать и дочь - Настя и Светлана Баклановы. Светлана Юрьевна была завучем и 26 лет преподавала в колледже математику. Её дочь учила детей обществознанию. С ними работал и папа — подсобным рабочим. В тот день он был в подсобке и выжил.

8:25 - Выяснилось, что перед тем, как учинить в колледже расправу, парень ненадолго пропал. А на первом курсе Влад распылил в классе перцовый баллончик.

7:25 - Всплыла жуткая информация о керченском стрелке - в детстве был жестоким и издевался над животными.

06:40 - Названа предварительная причина, по которой студент расстрелял детей в колледже.

05:15 - По последним данным, погибли 20 человек. Спасатели нашли еще один труп в здании политехнического колледжа. Пострадали 68 человек. Пятеро из них находятся в коме.

Опубликован обновленный список жертв:

1. Керова Алина, 28.05.2002

2. Перепелкин Егор, 04.09.1999

3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003

4. Неопознанная девушка

5. Джураев Руден , 21.11.2001

6. Степаненко Сережа, 30.08.2003

7. Карымов Рома, 16.09.1997

8. Устенко Людмила, 15.10.1953

9. Лысенко Руслан, 03.11.2000

10. Журавлева Аня, 27.12.1998

11. Лазарев Влад, 06.09.1999

12. Флоренский Никита, 26.06.2002

13. Лавренович Леша, 12.09.1999

14. Русляков Вадим

15. Пипенко Даниил, 29.08.2002

16. Чегерест Даша, 15.10.2002

17. Моисеенко Саша

18. Кудрявцева Лариса, 1956

19. Бакланова Настя, 01.11. 1991

20. Бакланова Светлана, 12.07.1961.

18 октября, 00:23 - очевидец рассказал, что стреляли в колледже из разных мест автоматными очередями. Он уверен, что один человек не мог это делать чисто физически, преодолевая такие расстояния за короткий промежуток времени.

"Керченский стрелок" жив....

Стреляли с калашей по студентам ФСБшники, со второго этажа. pic.twitter.com/JYusPPgiSk — Виктория_Правды (@pravda_1) 17 жовтня 2018 р.

23:13 - Чехия выразила Украине официальные соболезнования в связи с терактом на оккупированной территории: "Мы глубоко опечалены гибелью молодых людей. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в украинском Крыму. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

We are deeply saddened by the loss of young lives. We express our deepest condolences to the families of the victims of the tragedy in the Ukrainian Crimea. We wish a rapid recovery to those injured. — Czech MFA (@CzechMFA) 17 октября 2018 г.

22:47 - одногруппник вероятного виновника стрельбы рассказал, что тот восхищался маньяками и называл их гениальными. Он также вспомнил слова парня о том, что "неплохо бы было всех перестрелять и самому "выпилиться".

22:01 - по сообщениям российских СМИ, в больницах Крыма находятся 44 человека. 12 пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

21:40 - в керченских больницах и колледже началось опознание тел погибших.

21:29 - юрист-криминолог Анна Маляр заметила странность в поведении директора колледжа Ольги Гребенниковой. Она предположила, что ее комментарий о случившемся, возможно, был составлен заранее.

Ольга Гребенникова Скрин видео Kerch.net

21:17 - у керченского колледжа сейчас оцепление, журналисты, паникующие семьи, сообщают росСМИ.

20:59 - появились новые видео из здания колледжа, где студенты разбегались в панике под звуки выстрелов.

20:40 - министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнование родственникам погибших.

Більше всього не хочу, щоб українську реакцію на трагедію в #Kerch називали цинічною. Співчуваємо родинам загиблих. Але чесним і легітимним є питання: чи можливим би було подібне жахіття без атмосфери, яка панує в Росії і яку вона принесла на мирний півострів? #CrimeaIsBleeding — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 октября 2018 г.

20:28 - источник в Минобразования рассказал, что подозреваемый учился на тройки, но в агрессии замечен не был. Кроме того, его семью нельзя назвать благополучной.

19:59 - в сети появилось видео, записанное студентами, которые пытаются найти выход из учебного корпуса после начала стрельбы.

19:54 - президент Петр Порошенко заявил, что происшествие в Керчи напрямую касается Украины, потому что Крым является украинской землей. Он также уточнил, что прокуратура возбудила уголовное производство по статье "Теракт" и выразил соболезнования родным погибших.

19:48 - нашлась фотография Владислава Рослякова на первом курсе. Снимок три года назад сделали в кабинете директора политехнического колледжа, пишет Mash.

19:46 - специалисты завершили разминирование колледжа. Региональное МЧС также подтвердило число погибших - 19, и пострадавших - 54.

"Разминирование закончено, бомб там больше нет. В здании теперь работают криминалисты, следственный комитет, ФСБ и полиция", — сказал представитель крымского ФСБ.

19:30 - российские СМИ со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили, что число пострадавших увеличилось до 54 человек.

19:06 - отца Влада Рослякова задержали для допроса.

18:41 - журналист Денис Казанский обратил внимание на посты протестного и антиукраинского направления в соцсетях Владислава Рослякова, подозреваемого в совершении теракта. Как отметил Казанский, это не позволит Кремлю найти в трагедии "украинский след".

18:37 - опубликовано фото настоящего стрелка, которого нашли мертвым в библиотеке.

18:20 - в сети ищут подростков, которые пропали в день теракта.

18:04 - появились новые видео, на которых удалось заснять звуки взрыва и стрельбы.

17:58 - студент Владислав Рейх заявил, что СМИ перепутали террориста с ним и опубликовали его фото и данные из соцсети.

17:40 - сразу несколько российских изданий заявили, что Росляков вел аккаунт в ВК под именем Владислав Рейх, но по информации "Медузы", это не так.

17:30 - представители экстренных служб Керчи о получении подростком оружия: "Он достиг совершеннолетия, прошёл все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы и получил разрешение на ружьё. Всё было легально и официально".

17:25 - студентов Керченского политехнического колледжа переведут в другие учебные заведения.

17:23 - из Ростова-на-Дону в Керчь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся спасатели и психологи.

17:20 - мать подозреваемого работает санитаркой в городском диспансере. Она принимала недобитых ее сыном студентов.

17:00 - число погибших увеличилось до 19, заявили в Центре медицины катастроф РФ. В СК заявили, что 17 из 19 человек погибли от огнестрельных ранений.

16:58 - детский "омбудсмен" Крыма подтвердила, что подозреваемый в стрельбе в октябре получил разрешение на охотничье оружие.

16:50 - СМИ распространили комментарий источника из силовых структур, который заявил, что отец стрелка состоит на психиатрическом учете.

16:45 - канал Al Jazeera перепутал имена и сообщил, что стрельбу устроил 18-летний парень по имени Сергей Аксенов.

16:40 - в сети нашли копию документов стрелка.

16:35 - меньше месяца назад в керченском колледже установили систему контроля и управления доступом. Судя по данным на сайте госзакупок, ее должны были смонтировать до 30 сентября 2018 года.

16:30 - мать "керченского стрелка" принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын. Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Ее забрали на следственные действия прямо с работы.

16:25 - в СМИ выяснили, что родители стрелка давно развелись. Он вместе с мамой ушел от отца и жил на съемной квартире.

16:20 - в дом Влада Рослякова пришли с обысками. Подъезд оцеплен. Возможно, в его квартире есть схрон с оружием и взрывчатыми веществами.

16:15 - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука озвучил новую неожиданную версию взрыва в Керчи.

16:10 - крымские "власти" выплатят семьям погибших по миллиону. Пострадавшие пройдут реабилитацию за госсчет.

16:05 - в сети нашли фото предполагаемой девушки "керченского стрелка". Ее имя - Владислава Самойленко. Убийца посвящал ей романтические посты в ВК: "Люблю тебя, солнышко". Владиславе 15 лет, увлекается аниме.

16:02 - студент открыл стрельбу и совершил взрыв в колледже из-за неразделенной любви, искал возлюбленную, чтобы убить ее, сообщил источник "Flashcrimea" в т.н. "силовых органах" Крыма.

16:00 - Влад Росляков застрелился в библиотеке колледжа, добавил Аксенов.

15:55 - украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрыва в Керчи.

15:54 - в НАК заявили, что в колледже в Керчи обнаружена бомба.

15:52 - российские СМИ сообщают, что Влад Росляков был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками. Так говорят его одногруппники.

15:50 - опубликован список пострадавших при нападении Владислава Рослякова на политехнический колледж в Керчи.

15:47 - данные СК и Аксенова расходятся. СК сообщает, что нападавшему было 18 лет, Аксенов сказал, что 22. СК сообщает о 17 погибших, Аксенов сказал, что их 18. НАК сообщает также о 17 погибших.

15:45 - в Минздраве РФ заявили, что сейчас в больницах Крыма находятся 37 пострадавших при взрыве в Керчи.

15:40 - НАК не исключает, что в деле может появиться еще подозреваемый: "Идет поиск возможных организаторов и исполнителей взрыва в колледже в Керчи. Росляков мог быть не один".

15:30 - СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. "Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - написано на сайте ведомства.

15:25 - учащийся керченского колледжа помог своему другу, вот его крик о помощи в школьном чате.

15:15 - убийца Владислав Росляков был зачислен в политехнический в 2015. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

15:12 - устроивший взрыв в колледже в Керчи покончил с собой, заявил Аксенов. По его словам, "главный подозреваемый - учащийся 4 курса этого же колледжа". Аксенов уточнил, что нападавший на колледж действовал один.

15:10 - число погибших возросло до 18-ти.

15:07 - сценарий теракта похож на самое известное нападение на учебное заведение в истории — "Колумбайн" в США. Тогда нападавшие также планировали взорвать колледж и устроить стрельбу. Теракт удался не полностью — не сработало взрывное устройство.

15:05 - жертвами теракта стали не только дети, но и преподаватели. Об этом рассказала "крымский омбудсмен" Людмила Лубина.

15:02 - все культурные мероприятия в Сочи отменены, Путин сократил программу встречи с президентом Египта после взрыва в Керчи.

15:00 - установлена личность подозреваемого. Его имя Вадислав Р. 2000 г.р.

14:55 - правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа, рассказал РБК источник в МВД. "Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник. — Также ученики рассказали: слышали про этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами".

14:50 - подозреваемый в совершении теракта найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

14:45 - на полуострове ввели усиленный режим на дорогах. В частности, движение к вокзалам ограничено. Также досматривают автомобилистов по городу и на Крымском мосту.

14:43 - число погибших во время взрыва возросло до 13. Также стали известны первые имена жертв.

14:39 - керченский стрелок был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. В здание он зашел в одной одежде, но потом переоделся. Фото подозреваемого появилось в сети.

14:34 - в оккупированном Крыму объявили трехдневный траур и режим чрезвычайной ситуации.

14:25 - по данным СК РФ, взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

14:18 - к зданию подъехали 200 российских военнослужащих, 10 единиц техники (БТР и служебные). Они помогут разбирать завалы на месте ЧП.

14:11 - первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов назвал терактом взрыв в Керчи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

14:06 - очевидцы рассказали новые подробности ЧП.

"Сначала произошел взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты", - рассказал один из учеников в комментарии RT.

По его словам, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

13:45 - появились первые данные о подозреваемом. На вид ему - 20-25 лет. По неподтвержденным официально данным, преступник ворвался в здание колледжа и пытался захватить заложников. Он якобы решил устроить взрыв, потому что у него закончились патроны.

13:40 - под завалами керченского политеха все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.

13:20 - появилось первое видео с места ЧП в Керчи. Также сообщается, что в колледже находятся люди с автоматами.

13:05 - в сети опубликовали снимки с места трагедии. На месте ЧП очень много пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму засняли мощный подводный взрыв.