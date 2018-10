Что известно об ужасной трагедии в Керчи: фото, видео, детали

В оккупированном крымском городе Керчь днем, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже. Местные "власти" подтвердили гибель 21 человека. Все тела уже опознаны.

В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым (чтобы посмотреть фото и видео с места ЧП, доскрольте до конца).

На месте происшествия работали бригады скорой помощи из Керчи и ближайших населенных пунктов. Кроме того, "власти" стянули армейские подразделения - для обеспечения безопасности и оказания помощи пострадавшим и представителям спецслужб.

10:00 - В Керчи прощаются с погибшими детьми и преподавателями.

9:20 - Отец керченского стрелка Игорь считает, что причиной поступка сына стала замкнутость и отсутствие друзей.

8:35 - Россия внезапно нашла украинский след в трагедии в Керчи. Росляков дважды ездил в Харьков на выходные.

8:25 - В сети опубликовали фото "игр" крымских детей с оружием, организованных взрослыми.

18 октября

23:55 - церемония прощания с погибшими в техникуме, как сообщил так называемый глава оккупационного российского правительства аннексированного Крыма Сергей Аксенов, начнется в 10:00 19 октября на площади Ленина. Предположительное время проведения мероприятия составит около 2 часов. Затем траурная процессия проследует по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.

23:35 - российское следствие ищет связь Рослякова с организациями "Правый сектор" и УНА-УНСО .

22:55 - юрист-криминолог Анна Маляр в эфире ObozTV заявила, что в информации российских официальных органов о деталях массового убийства в Керчи слишком много нестыковок. Она назвала три главных несовпадения, которые вызывают больше всего вопросов: количество убийц, действия полиции и характер преступления.

21:20 - в "Крымском доме" в Киеве все желающие выразили свою скорбь и поддержку семьям погибших и пострадавших во время нападения в Керчи. Пришедшие писали свои соболезнования в "Книге памяти", сообщает "Крым.Реалии".

20:53 - Влада Рослякова похоронят в секторе для безродных через две недели.

18:30 - В сети появились видео с места трагедии. Внутри учебного заведения видны кровь, разбитые окна и порванные учебники.

17:30 - Мама Влада Рослякова с детства запрещала ему развлекаться - "потому что грешно". Женщина якобы являлась последовательницей "Свидетелей Иеговы".

16:15 - журналист Аркадий Бабченко вскрыл показательный момент убийств в Керчи.

16:10 - Единственная вахтерша, которая дежурила на входе в колледж Керчи рассказала: "У всех рамки пищат, никто никого не проверяет".

16:00 - Генпрокуратура РФ после трагедии в Керчи решила проверить все образовательные учреждения РФ.

15:50 - OBOZREVATEL выяснил, как в Украине охраняют школы и есть ли опасность повторения трагедии в Керчи.

15:35 - Владимир Путин заявил, что трагедия в Керчи — это "результат глобализации и лжегероизма".

15:15 - Агентство Ruptly опубликовало фотографии колледжа в Керчи после стрельбы и взрыва.

15:05 - Так называемые "власти" аннексированого Крыма назвали нападение на керченский колледж спланированной операцией.

14:50 - СМИ публикуют первые детали допроса мамы Рослякова. За несколько дней до атаки он начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах. Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил - просто. Маму ответ удовлетворил. В день Х он дождался, пока она уйдет на работу и только после этого пошел на учебу.

14:30 - OBOZREVATEL спросил у своих читателей, кто виноват в трагедии. Так, 43% участников опроса считают виноватой Россию, развязавшей войну, в стране – масса оружия и взрывчатки.

13:42 - Директор охотничьего магазина, где стрелок из Керчи купил боеприпасы заявил, что у него "нет претензий к парню". Он мог купить до тысячи патронов.

13:40 - Соседи семьи Росляковых рассказали, что в семье не было денег, а отец, от которого убийца уехал с матерью на съемную квартиру, много пил.

13:35 - Российский журналист нашел как минимум 8 нестыковок в кровавом ЧП, которое произошло в колледже в Керчи.

13:30 - В корпусе колледжа вчера работали 52 камеры. Именно по ним отслеживали путь Рослякова. Записей очень много, их до сих пор отсматривают несколько специалистов.

13:25 - стал известен маршрут Влада Рослякова. Четверокурсник не хотел привлекать внимание сотрудников колледжа, поэтому зашел на территорию не через главный вход - он перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасной вход и поднялся на второй этаж. Там парень направился прямиком в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам.

12:50 - СМИ сообщают, что кроме ружья и бомбы у стрелка в портфеле нашли патроны, десяток самодельных бомб и коктейль Молотова. Он не успел их взорвать. Жертв могло быть еще больше.

12:35 - 21-й жертвой стала 17-летняя Вика Демчук. Она была в крайне тяжелом состоянии и умерла, когда ее перевозили в Москву.

12:10 - Еще один погибший - Егор Перепелкин. 4 года назад переехал в Керчь из Челябинска. После политеха хотел пойти в армию. Перед трагедией в Керчи позвонил другу и сказал, что не хочет идти в колледж, но надо.

11:40 - Владу Рослякову посмертно назначили психиатрическую экспертизу. Помимо этого, следователи проведут медицинские и баллистические экспертизы.

11:30 - Число жертв в результате взрыва в колледже в Керчи возросло до 21, сообщили медицинские службы.

11:25 - Опубликовано фото еще одного погибшего - Сережи Степаненко. Он пошел учиться в политех, чтобы помочь родителям с деньгами. Хотел получить рабочую специальность, приносить домой деньги. Его помнят, как хорошего и скромного парня.

11:20 - Следователи приступили к изучению компьютера Владислава Рослякова. Последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера: "как изготовить самодельное взрывное устройство". На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций.

11:10 - На организацию убийства Владислав Росляков потратил не больше 30 тысяч рублей (цена оружия и 250 патронов), подсчитали СМИ.

11:05 - Семьям погибших в керченском колледже выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

11:00 - Росляков легально купил патроны в оружейном магазине “Сокол”. Ему спокойно продали большую партию. Через четыре дня он устроит массовое убийство в политехе.

10:55 - Керчанин Владислав Дивиза, который имел неосторожность назвать себя в социальной сети ВКонтакте Влад Рейх, дал интервью. Искателям информации о теракте в политехническом техникуме 17 октября показалось, что он и есть тот самый молодой человек, который устроил массовый расстрел.

10:50 - Соседка Рослякова рассказала о его детстве. По ее словам, он рос жестоким и замкнутым мальчиком, а также постоянно играл в "стрелялки".

10:40 - Аксенов считает, что стрелок не мог действовать в одиночку. Он уверен, что Рослякову кто-то помогал.

10:30 - Алина, Аня и Ксюша. Они пропали после стрельбы в колледже. Среди пострадавших девочек не нашли. К утру их фамилии внесли в списки погибших.

10:15 - Бабушка керченского стрелка рассказала "Комсомольской правде" о странном поведении внука.

10:10 - Около здания политеха начался траурный митинг. Местные несут туда свечи и цветы. Похороны погибших детей и преподавателей пройдут послезавтра, в последний день траура.

10:00 - В Керчи началась эвакуация раненых по городам. 11 самых тяжелых пациентов заберет Москва, семерых - Краснодар, пятерых - Симферополь. Всего в больницах находятся 44 человека. 12 отпущены лечиться домой.

9:52 - На данный момент в реанимации находятся 12 человек, семеро в крайне тяжелом состоянии. Всего в стационарах остаются 44 человека. Студенты и сотрудники колледжа получили страшные ранения.

9:40 - Во время стрельбы погибли две преподавательницы - мать и дочь - Настя и Светлана Баклановы. Светлана Юрьевна была завучем и 26 лет преподавала в колледже математику. Её дочь учила детей обществознанию. С ними работал и папа — подсобным рабочим. В тот день он был в подсобке и выжил.

8:25 - Выяснилось, что перед тем, как учинить в колледже расправу, парень ненадолго пропал. А на первом курсе Влад распылил в классе перцовый баллончик.

7:25 - Всплыла жуткая информация о керченском стрелке - в детстве был жестоким и издевался над животными.

06:40 - Названа предварительная причина, по которой студент расстрелял детей в колледже.

05:15 - По последним данным, погибли 20 человек. Спасатели нашли еще один труп в здании политехнического колледжа. Пострадали 68 человек. Пятеро из них находятся в коме.

Опубликован обновленный список жертв:

1. Керова Алина, 28.05.2002

2. Перепелкин Егор, 04.09.1999

3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003

4. Неопознанная девушка

5. Джураев Руден , 21.11.2001

6. Степаненко Сережа, 30.08.2003

7. Карымов Рома, 16.09.1997

8. Устенко Людмила, 15.10.1953

9. Лысенко Руслан, 03.11.2000

10. Журавлева Аня, 27.12.1998

11. Лазарев Влад, 06.09.1999

12. Флоренский Никита, 26.06.2002

13. Лавренович Леша, 12.09.1999

14. Русляков Вадим

15. Пипенко Даниил, 29.08.2002

16. Чегерест Даша, 15.10.2002

17. Моисеенко Саша

18. Кудрявцева Лариса, 1956

19. Бакланова Настя, 01.11. 1991

20. Бакланова Светлана, 12.07.1961.

18 октября, 00:23 - очевидец рассказал, что стреляли в колледже из разных мест автоматными очередями. Он уверен, что один человек не мог это делать чисто физически, преодолевая такие расстояния за короткий промежуток времени.

23:13 - Чехия выразила Украине официальные соболезнования в связи с терактом на оккупированной территории: "Мы глубоко опечалены гибелью молодых людей. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в украинском Крыму. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

We are deeply saddened by the loss of young lives. We express our deepest condolences to the families of the victims of the tragedy in the Ukrainian Crimea. We wish a rapid recovery to those injured.