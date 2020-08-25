В Крыму вожатый лагеря изнасиловал 9-летних девочек – СМИ

В аннексированном Крыму вожатого одного из детских лагерей под Евпаторией задержали по подозрению в изнасиловании трех 9-летних школьниц.

О совращении несовершеннолетних 47-летним жителем Московской области полицейские узнали случайно. Об этом со ссылкой на источники сообщает KP.RU.

Отмечается, что сперва один из отдыхавших в лагере ребенок пожаловался родителям на то, что руководителя отряда вымогал у него деньги. Взрослые заявили об этом директору лагеря, а тот уже вызвал к себе "на разборки" вожатого, который попытался сбежать.

Издание подчеркивает, что в лагере такую реакцию сочли подозрительной, поэтому и обратились в полицию. В ходе допроса правоохранители выяснили, что помимо вымогательства задержанный также причастен к изнасилованию нескольких детей.

"В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех малолетних девочек 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму", – цитирует издание слова источника.

При этом полиция предполагает, что жертв насильника может оказаться и больше. Также выяснилось, что у него была судимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Местные СМИ указывают, что преступником оказался родственник ребенка.

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